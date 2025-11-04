El Cervecero, entre altas y bajas

Batista, quien rescindió su contrato con Arsenal de Sarandí, se presentó en el entrenamiento en el Centenario y ya se entrena bajo las órdenes de Alfredo Grelak. El delantero estaba a préstamo en el conjunto del Viaducto hasta diciembre, pero adelantó su salida y volvió a Quilmes para sumarse al grupo que trabaja de cara al 2026. Su regreso representa una buena noticia para el cuerpo técnico, que busca reforzar la ofensiva tras la salida de varios futbolistas en los últimos días.

Por otra parte, el cordobés Gabriel Carabajal se despidió del club para convertirse en nuevo jugador del Cusco FC, equipo de la Primera División del Perú (anteriormente llamado Real Garcilaso). El mediocampista, de buen rendimiento en algunos pasajes del torneo, disputó 11 partidos con la camiseta cervecera, en los que convirtió dos goles y aportó dos asistencias.

Carabajal emprende una nueva etapa en un equipo que disputará la Copa Libertadores 2026, donde compartirá plantel con otro viejo conocido de la casa, Iván Cólman.

Mientras tanto, Quilmes continúa ajustando detalles en su plantel. Con algunas salidas confirmadas y otras por resolver, la dirigencia trabaja en conjunto con el cuerpo técnico para definir incorporaciones y mantener una base competitiva, con la mira puesta en volver a pelear arriba en el próximo campeonato