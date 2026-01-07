El Cervecero continúa incorporando refuerzos

El defensor Ian Rasso, y los volantes Ulises Vera y Agustín Bolívar firmaron sus contratos y ya se sumaron a los entrenamientos.
Sigue agrandándose la familia del Cervecero y ya entrenaron con el equipo los tres flamantes refuerzos de Quilmes, el defensor Ian Rasso (foto), y los volantes Ulises Vera y Agustín Bolívar, los cuales llegaron con los regalos de Los Reyes Magos y firmaron sus respectivos contratos.
Para Grelak es una alegría ya poder contar con más de media docena de refuerzos en el segundo tramo de la pretemporada, con la mira en un 2026 exigente y con la vara alta en la Primera Nacional, dado que anteriormente habían firmado el arquero Gonzalo Marinelli, los defensores Luciano Recalde y Ariel Kippes, los delanteros Agustín Lavezzi, José Barreto y el mediocampista Máximo Paredes, quienes ya comenzaron a trabajar junto a sus compañeros.
Tanto Rasso, como Vera y Bolívar se han añadido a las labores ayer y mostraron diferentes formas físicas y entusiasmo en sus respectivas nuevas etapas en el Decano.
Por ejemplo, Rasso trabajó en el gimnasio a causa de una molestia lumbar en la entrada en calor y se abocó a los ejercicios de kinesiología junto a Gabriel Vázquez, con una sobrecarga muscular. Vera y Bolívar trabajaron normalmente y sin contratiempos.
