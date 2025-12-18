El entrenador resaltó el nivel del elenco albiceleste en la U17

"Volvimos orgullosos, tanto del proceso como del resultado. El dolor de la derrota final no empañó el trabajo realizado y resultado conseguido, sino que evidenció nuestras debilidades. El balance es muy positivo", aseguró el DT principal del seleccionado nacional que finalizó con registro de 4 a 1 y obtuvo uno de los tres tickets disponibles para el torneo del año próximo.

Fue la primera competencia oficial para la camada 2008 vistiendo los colores del seleccionado nacional. El equipo hizo su presentación con un plantel largo y solidario, que se destacó por su intensidad defensiva y su profundidad. "Los puntos altos sin dudas fueron la longitud del plantel, la claridad de los chicos en sus roles y sin dudas, el coraje con el que enfrentaron cada juego", analizó. Y la clave estuvo en que siete jugadores finalizaron con promedio de siete puntos o más.

Argentina cedió su invicto en la última jornada, al perder la final ante Brasil por 98 a 77 en un partido en el que nunca bajó los brazos a pesar de la desventaja. "Sin dudas, este Brasil fue superior. Hicimos un gran esfuerzo para enfocar lo que eran las claves del juego para nosotros, evitar el ataque rápido y dominar los rebotes, pero ellos no permitieron ese freno. Jugamos incómodos durante todo el partido, nos ganaron muy bien", explicó Polla.

El proceso hacia el torneo fue extenso y exitoso. La camada tuvo cinco concentraciones de preparación, partiendo de una instancia regional a Campus de Desarrollo y finalmente el trabajo con la Preselección: "Lo más enriquecedor de esta competencia fue que los chicos conozcan por dentro un proceso y una competencia internacional, evidenciando la fortalezas propias y de los rivales, las cuales se potencian más aún en Americup o Mundiales".

Al clasificar a la AmeriCup U18 del año próximo, los chicos se aseguraron un ciclo más de trabajo, además de seguir en carrera por el boleto al Mundial U19 de 2027, que representa el gran objetivo. Este tipo de torneos confirman realidades y facilitan el trazado de una hoja de ruta a futuro. Saber dónde poner el foco para trabajar es fundamental para recorrer los próximos pasos: "Desde mi punto de vista, hoy hay tres ejes fundamentales para crecer como plantel. Generación de juego, lanzamiento a distancia y fortalecimiento físico. Las tres fueron muy notorias en el juego final contra un rival de poderío, como fue este Brasil", finalizó el conductor.