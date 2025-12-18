ARCA clausuró local de reconocida heladería de Lomas de Zamora

La faja de clausura fue colocada en el negocio ubicado en Avenida Alsina 1908, esquina Lamadrid, pleno centro de la ciudad de Lomas de Zamora, una zona muy transitada dada la cercanía con la estación de trenes y de colectivos. "Por razones tributarias, esta sucursal se encuentra temporalmente cerrada", explicó la empresa en el comunicado que pegó sobre la faja de ARCA, asegurando que se encuentran trabajando para resolver la situación administrativa y reabrir el local a la brevedad.

Y agregó: "Queremos llevar tranquilidad a nuestros clientes: el cierre no responde a ninguna cuestión vinculada a la higiene, la seguridad alimentaria ni a la calidad de nuestros productos". Cabe recordar que hace algunos meses, otras sucursales de La Veneciana atravesaron situaciones similares por el mismo motivo. En aquel momento, cerraron temporalmente los locales ubicados en Mariano Boedo 311 y en la esquina de avenida Colombres e Italia, en el centro de Lomas, además del local de Cochabamba 312, en Banfield. Días después, todos retomaron su actividad.