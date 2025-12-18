Provincia

ARCA clausuró local de reconocida heladería de Lomas de Zamora

La empresa aclaró que la medida "no responde a ninguna cuestión vinculada a la higiene, la seguridad alimentaria ni a la calidad de los productos" y que trabajan para resolver la situación administrativa.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) clausuró uno de los locales de La Veneciana, una reconocida cadena de heladerías con sucursales en varios distritos del Sur del Conurbano, por "cuestiones tributarias", según informó la empresa a través de un comunicado para llevar tranquilidad a sus clientes.

La faja de clausura fue colocada en el negocio ubicado en Avenida Alsina 1908, esquina Lamadrid, pleno centro de la ciudad de Lomas de Zamora, una zona muy transitada dada la cercanía con la estación de trenes y de colectivos. "Por razones tributarias, esta sucursal se encuentra temporalmente cerrada", explicó la empresa en el comunicado que pegó sobre la faja de ARCA, asegurando que se encuentran trabajando para resolver la situación administrativa y reabrir el local a la brevedad.

Y agregó: "Queremos llevar tranquilidad a nuestros clientes: el cierre no responde a ninguna cuestión vinculada a la higiene, la seguridad alimentaria ni a la calidad de nuestros productos". Cabe recordar que hace algunos meses, otras sucursales de La Veneciana atravesaron situaciones similares por el mismo motivo. En aquel momento, cerraron temporalmente los locales ubicados en Mariano Boedo 311 y en la esquina de avenida Colombres e Italia, en el centro de Lomas, además del local de Cochabamba 312, en Banfield. Días después, todos retomaron su actividad.

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados