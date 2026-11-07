Ensenada: una sargento se arrojó al arroyo y rescató a una jubilada

La conductora había quedado atrapada dentro de un Ford Focus que cayó al agua. Tanto la víctima como la policía fueron asistidas y se encuentran en buen estado.
Una sargento del Comando de Patrullas de Ensenada rescató este sábado por la mañana a una mujer de 76 años que había quedado atrapada dentro de su auto, luego de que el vehículo cayera al arroyo Doña Flora. La oficial se arrojó al agua y logró sacar a la conductora antes de que el rodado terminara de hundirse.
El episodio ocurrió alrededor de las 8:20 en la calle Antonio Silva, a la altura de la entrada 1 del arroyo, en el barrio Náutico. La sargento Marcela Corbalán y su compañera, Tamara Rodríguez, acudieron al lugar tras recibir un llamado al 911 que alertaba sobre un vehículo dentro del agua con una persona en su interior.
Al llegar, las policías encontraron a la mujer atrapada en un Ford Focus que se estaba hundiendo. Ante la situación, Corbalán se arrojó al arroyo, ingresó al automóvil y logró sacar a la conductora para trasladarla hasta la calzada.
El rescate quedó registrado por las cámaras de monitoreo de la zona. Las imágenes muestran el operativo realizado por la sargento para poner a salvo a la mujer.
Tras el rescate, médicos del SAME asistieron a la conductora en el lugar y constataron que se encontraba en óptimas condiciones. La sargento Corbalán también fue revisada y se informó que estaba en buen estado.
El Ford Focus quedó semihundido junto a la orilla del arroyo Doña Flora. Las circunstancias por las que el vehículo terminó dentro del agua son materia de investigación.
La intervención de Corbalán permitió sacar a la mujer del habitáculo y evitar que permaneciera atrapada en el automóvil mientras se hundía. Tanto la conductora como la oficial se encontraban fuera de peligro tras el operativo.
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