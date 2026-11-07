Ensenada: una sargento se arrojó al arroyo y rescató a una jubilada

Tras el rescate, médicos del SAME asistieron a la conductora en el lugar y constataron que se encontraba en óptimas condiciones. La sargento Corbalán también fue revisada y se informó que estaba en buen estado.

El Ford Focus quedó semihundido junto a la orilla del arroyo Doña Flora. Las circunstancias por las que el vehículo terminó dentro del agua son materia de investigación.

La intervención de Corbalán permitió sacar a la mujer del habitáculo y evitar que permaneciera atrapada en el automóvil mientras se hundía. Tanto la conductora como la oficial se encontraban fuera de peligro tras el operativo.