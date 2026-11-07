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Ensenada: una sargento se arrojó al arroyo y rescató a una jubilada

La conductora había quedado atrapada dentro de un Ford Focus que cayó al agua. Tanto la víctima como la policía fueron asistidas y se encuentran en buen estado.

Una sargento del Comando de Patrullas de Ensenada rescató este sábado por la mañana a una mujer de 76 años que había quedado atrapada dentro de su auto, luego de que el vehículo cayera al arroyo Doña Flora. La oficial se arrojó al agua y logró sacar a la conductora antes de que el rodado terminara de hundirse.

El episodio ocurrió alrededor de las 8:20 en la calle Antonio Silva, a la altura de la entrada 1 del arroyo, en el barrio Náutico. La sargento Marcela Corbalán y su compañera, Tamara Rodríguez, acudieron al lugar tras recibir un llamado al 911 que alertaba sobre un vehículo dentro del agua con una persona en su interior.

Al llegar, las policías encontraron a la mujer atrapada en un Ford Focus que se estaba hundiendo. Ante la situación, Corbalán se arrojó al arroyo, ingresó al automóvil y logró sacar a la conductora para trasladarla hasta la calzada.

La sargento Marcela Corbalán, del Comando de Patrullas Ensenada.

La sargento Marcela Corbalán, del Comando de Patrullas Ensenada.

El rescate quedó registrado por las cámaras de monitoreo de la zona. Las imágenes muestran el operativo realizado por la sargento para poner a salvo a la mujer.

Tras el rescate, médicos del SAME asistieron a la conductora en el lugar y constataron que se encontraba en óptimas condiciones. La sargento Corbalán también fue revisada y se informó que estaba en buen estado.

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El Ford Focus quedó semihundido junto a la orilla del arroyo Doña Flora. Las circunstancias por las que el vehículo terminó dentro del agua son materia de investigación.

La intervención de Corbalán permitió sacar a la mujer del habitáculo y evitar que permaneciera atrapada en el automóvil mientras se hundía. Tanto la conductora como la oficial se encontraban fuera de peligro tras el operativo.

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