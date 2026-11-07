La iniciativa se apoya en la canción "Ruta 76", del álbum Ultimando (2003). En ese tema, Iorio homenajea a la región y recuerda a los pueblos originarios de Ventana y Cura Malal. Según los fundamentos del proyecto, la canción es "una manifestación de identidad y orgullo nacional" y, al mismo tiempo, “un símbolo de resistencia y memoria histórica”.