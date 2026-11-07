La iniciativa fue presentada en octubre del año pasado por el presidente del bloque de diputados de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli.
El Senado de la provincia de Buenos Aires convirtió en ley el proyecto del jefe del bloque de Fuerza Patria en la Cámara de Diputados, Facundo Tignanelli, para designar con el nombre de Ricardo Horacio Iorio a la Ruta Provincial 76.
La ruta atraviesa el sudoeste bonaerense, se extiende a lo largo de 315 kilómetros e inspiró una de las canciones más emblemáticas del músico, que murió en 2023.
La iniciativa se apoya en la canción "Ruta 76", del álbum Ultimando (2003). En ese tema, Iorio homenajea a la región y recuerda a los pueblos originarios de Ventana y Cura Malal. Según los fundamentos del proyecto, la canción es "una manifestación de identidad y orgullo nacional" y, al mismo tiempo, “un símbolo de resistencia y memoria histórica”.
"Nuestro objetivo era rendir un homenaje y reconocimiento post mórtem al músico y compositor Ricardo Iorio, por su aporte a la cultura musical argentina", afirmó Tignanelli, quien destacó la cercanía del artista con el peronismo y la figura del músico y su obra dentro del rock y el metal argentino.
"Iorio abordó en sus letras temas políticos, sociales y culturales con profundidad y crítica, y por eso muchas de sus canciones se convirtieron en verdaderos himnos populares”, concluyó Tignanelli.
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