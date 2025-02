El lamento de Sergio Rondina por la dura derrota

Desde el comienzo, el conjunto mendocino impuso condiciones y se mostró más firme en todas las líneas. El Decano, por su parte, tuvo dificultades para generar juego asociado y careció de profundidad en ataque. Los goles del local llegaron en momentos clave y dejaron sin respuesta al equipo dirigido por Sergio Rondina.

Tras el partido, el entrenador manifestó su malestar. "No tuvimos reacción. La verdad que fue muy flojo", expresó Rondina, visiblemente molesto por el rendimiento del equipo. "Tenemos que encontrarle la vuelta. No esperábamos un inicio así", agregó, dejando en claro su preocupación por la falta de respuestas futbolísticas.

El DT también apuntó a la falta de sorpresa en el juego ofensivo: "El equipo fue previsible. Es lo que más me preocupa". Y profundizó sobre la falta de conexión en el campo: "No encontramos nunca el juego. No estuvimos nunca en partido y eso me preocupa".

A las dificultades futbolísticas se sumó una complicación física. El lateral derecho Leonardo Torrent debió ser reemplazado por una molestia, lo que obligó a realizar un cambio no planificado. "Torrent salió por una molestia, fue un cambio obligado", explicó.

Otro contratiempo fue la expulsión de Leandro Allende, quien vio la tarjeta roja y no estará disponible para el próximo compromiso. "Tuvimos un montón de córners, tiros libres desde el costado y no aprovechamos", lamentó Rondina, señalando una de las falencias del equipo.

Ahora, el cuerpo técnico deberá trabajar intensamente para corregir errores y buscar una reacción inmediata. Con vistas a lo que se viene, el elenco de la región necesita reencontrarse con su juego y sumar puntos para no quedar relegado en la competencia.