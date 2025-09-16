El Parlamento Juvenil Bonaerense volvió a sesionar en el Concejo Deliberante de San Vicente

El encuentro contó con la presencia del intendente Nicolás Mantegazza, de la jefa de Gabinete, Daniela Lassalle; el presidente del Concejo Deliberante, Paolo Raddavero; la inspectora distrital Sandra Tort; y la secretaria de Educación, Eleonora Vázquez, entre otros funcionarios. El Parlamento Juvenil Bonaerense es un programa impulsado por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires con el objetivo fortalecer el protagonismo democrático y la participación juvenil, ofreciendo espacios de encuentro, debate, elaboración de consensos y propuestas en torno a la escuela secundaria y la sociedad que los estudiantes desean.

En su mensaje, el jefe comunal destacó la importancia de la escucha activa y del rol de los jóvenes en la construcción de políticas públicas: "Cuando uno escucha, tiene la posibilidad de dar una mirada, de construir consensos, de poder intercambiar opiniones distintas, de plantear lo que uno ve y lo que uno siente. Nuestra gestión se ha caracterizado por tener puertas abiertas y eso nos ha permitido construir las mejores decisiones de gobierno en los procesos de escucha y trabajo comunitario".

Además, subrayó la relevancia del Parlamento Juvenil como espacio de aprendizaje y aporte a la gestión local: "Cuenten con nosotros para que esta instancia, más allá de ser parte de un proceso de enseñanza y aprendizaje, sea también una instancia que permita a un gobierno local construir buenas decisiones", añadió. Finalmente, Mantegazza agradeció a todos por su participación activa y el compromiso de plantear propuestas que sirvan para "mejorar el sistema educativo y para hacer mejor a nuestra ciudad".

Por otra parte, el Municipio informó que el viernes, la Universidad de San Vicente (UnSaV) será sede de la 6ta. edición de la Expo UNYTE, la actividad que reúne en un mismo espacio la oferta académica de universidades e institutos superiores de toda la región. La jornada se desarrollará, desde las 9, en el establecimiento ubicado en Avenida Sarmiento y Presidente Illia, y estará destinada a estudiantes del último año de las escuelas secundarias, jóvenes y familias que buscan conocer las oportunidades de formación profesional y superior disponibles en la zona.

En el marco del Día del Estudiante, la muestra no solo ofrecerá información académica, sino también un espacio de arte, talleres, exposiciones y actividades culturales, convirtiéndose en un punto de encuentro entre la educación, la creatividad y el futuro laboral. Además, habrá un cronograma de charlas y presentaciones institucionales durante toda la tarde, brindando a los asistentes la posibilidad de interactuar con representantes de cada institución. Para consultas e informes comunicarse a la siguiente casilla de mail: [email protected].