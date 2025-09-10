El PJ consolida su amplia mayoría en el Concejo Deliberante de Brown

A partir del 10 de diciembre tendrá un bloque de 15 concejales, el 62,5% del total de los escaños que cuenta el cuerpo deliberativo local. Cascallares agradeció el apoyo de la ciudadanía.
Luego de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el peronismo de Almirante Brown contará a partir del 10 de diciembre con un bloque de 15 ediles, conformando una amplia mayoría en el Concejo Deliberante.
Con el 99,57% de las mesas escrutadas, la lista de Fuerza Patria obtuvo el 54,18 por ciento de los votos, mientras que La Libertad Avanza (LLA) alcanzó el 28,21 por ciento y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores el 5,78 por ciento.
Con estos resultados, el peronismo local aseguró la continuidad de las ocho bancas que renovaba e incorporará al recinto ocho concejales de la lista de Fuerza Patria, mientras que La Libertad Avanza ocupará cuatro lugares.
Cabe recordar que el cuerpo deliberativo está conformado por 24 concejales y de esta manera, el peronismo contará a partir de diciembre de 2025 con 15 bancas de Fuerza Patria, consolidando una amplia mayoría para seguir impulsando obras y servicios en beneficio de los vecinos. La Libertad Avanza tendrá ocho y la UCR, una.
"Destacamos el acompañamiento de nuestros vecinos en las elecciones legislativas del domingo pasado que nos posibilitará seguir contando con un Concejo Deliberante que acompañe las políticas públicas que impulsamos a favor de nuestra gente", subrayó el presidente del PJ local Mariano Cascallares.
La lista de Fuerza Patria en Almirante Brown fue encabezada por la actual secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel, y el jefe de Gabinete Leandro Battafarano, junto a Micaela Ortiz, Martín Borsetti, Natalia Charles Mangeon, Sergio Pianciola, Cecilia Fodor y Humberto Morelli, entre otros integrantes del equipo municipal y vecinos de nuestro distrito.
