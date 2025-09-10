El PJ consolida su amplia mayoría en el Concejo Deliberante de Brown

Con el 99,57% de las mesas escrutadas, la lista de Fuerza Patria obtuvo el 54,18 por ciento de los votos, mientras que La Libertad Avanza (LLA) alcanzó el 28,21 por ciento y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores el 5,78 por ciento.

Con estos resultados, el peronismo local aseguró la continuidad de las ocho bancas que renovaba e incorporará al recinto ocho concejales de la lista de Fuerza Patria, mientras que La Libertad Avanza ocupará cuatro lugares.

Cabe recordar que el cuerpo deliberativo está conformado por 24 concejales y de esta manera, el peronismo contará a partir de diciembre de 2025 con 15 bancas de Fuerza Patria, consolidando una amplia mayoría para seguir impulsando obras y servicios en beneficio de los vecinos. La Libertad Avanza tendrá ocho y la UCR, una.

"Destacamos el acompañamiento de nuestros vecinos en las elecciones legislativas del domingo pasado que nos posibilitará seguir contando con un Concejo Deliberante que acompañe las políticas públicas que impulsamos a favor de nuestra gente", subrayó el presidente del PJ local Mariano Cascallares.

La lista de Fuerza Patria en Almirante Brown fue encabezada por la actual secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel, y el jefe de Gabinete Leandro Battafarano, junto a Micaela Ortiz, Martín Borsetti, Natalia Charles Mangeon, Sergio Pianciola, Cecilia Fodor y Humberto Morelli, entre otros integrantes del equipo municipal y vecinos de nuestro distrito.