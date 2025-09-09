El Porvenir se jugará todo ante Puerto Nuevo

Apunta a ingresar al Reducido junto a Leandro N. Alem, Claypole y Mercedes, pero hay solamente dos lugares disponibles. El encuentro, pactado inicialmente para el sábado a las 15.30, se postergó para el martes.
La definición de la Primera C tendrá un condimento extra: todos los partidos de la última fecha se disputarán en simultáneo. En principio, El Porvenir iba a enfrentar a Puerto Nuevo el sábado desde las 15.30, en Campana. Sin embargo, la Asociación del Fútbol Argentino decidió reprogramar la jornada para el martes a la misma hora, con el objetivo de garantizar transparencia y evitar ventajas en la lucha tanto por el campeonato como por los lugares del Reducido.
Para el Blanquinegro será un cierre de torneo electrizante. El equipo de Gerli está inmerso en una pelea muy ajustada por ingresar al Reducido junto a Leandro N. Alem, Claypole y Mercedes, con apenas dos boletos disponibles para avanzar. La paridad en la tabla convierte a la última fecha en un verdadero mano a mano, en el que cada punto puede definir el futuro inmediato del club.
Desde lo futbolístico, El Porve aguarda novedades en cuanto a la recuperación de Julián Quinteros, quien arrastra molestias y está en duda para el partido decisivo. En contrapartida, la mala noticia para el cuerpo técnico es la ausencia de Fernando Pasquale, expulsado en el último encuentro frente a Lugano. Su baja obliga a replantear el esquema ofensivo y abre la incógnita sobre quién será el encargado de portar la camiseta número 9 en un partido en el que el gol puede valer oro.
El plantel trabaja con la mente puesta en lo que será una verdadera final, sabiendo que la presión será grande y que no depende únicamente de sí mismo. Sin embargo, el Blanquinegro se aferra a la ilusión de meterse entre los clasificados y prolongar su temporada. El martes, en Campana, se jugará una parada decisiva con la expectativa de toda la familia de Gerli detrás.
comentar