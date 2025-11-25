El Programa Envión de Almirante Brown cerró el año con una muestra artística en Burzaco

En la oportunidad se entregaron insumos que potencian los talleres de Audiovisual, adquiridos en el marco del convenio de fortalecimiento del programa de Responsabilidad Social Compartida Envión sellado entre el Municipio y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires.

"Siempre es una alegría acompañar a los jóvenes de nuestro distrito, en este caso siendo parte de una hermosa jornada con el programa Envión del que participan más de 3 mil pibas y pibes en diferentes actividades recreativas y pedagógicas. Un enorme programa de la Provincia que articulamos muy fuertemente acá en Almirante Brown", señaló el intendente.

Durante el encuentro se desarrollaron de manera simultánea y abierta diferentes talleres, entre ellos, de acrobacia, dibujo, pintura, video, artes del movimiento, percusión, circo y ajedrez. Participaron de la jornada la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Barbara Miñán; el subsecretario de Desarrollo Humano, Adrián Arano; la directora del Instituto Municipal de Juventudes, Daniela Señorelli; la coordinadora General de Políticas Socio Comunitarias, Ana Paula Gadea y el coordinador de Referentes Barriales, Emanuel Geneiro. Además, por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, la subsecretaria de Políticas Sociales, Bernarda Megliavivarés y la directora Provincial del Programa Envión, Carolina Schmuckler.