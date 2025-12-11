Presencia de la región en la nómina previa para el certamen de handball

El entrenador Rodolfo Jung oficializó la lista para el campeonato continental que tendrá lugar en Paraguay y habrá presencia de atletas de la zona rumbo al Mundial de 2027.
El entrenador Rodolfo Jung anunció una nómina previa de 25 jugadores citados de la Selección Argentina de handball para realizar la preparación del torneo clasificatorio al Mundial 2027 que se llevará a cabo en Asunción del 19 al 24 de enero.
El conductor oficializó un listado de atletas convocados para entrenar a partir del 26 de diciembre en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) con vistas al Sur-Centro que se jugará en enero y de la lista formarán parte 22 jugadores del exterior y tres del ámbito local.
Como parte final de la preparación a un certamen que otorgará cuatro plazas para la cita ecuménica de 2027, los Gladiadores realizarán una concentración durante dos semanas previas al inicio del torneo en sede y fecha exacta a confirmar.
El elenco albiceleste viene de competir hace un mes en el 4 Naciones disputado en La Casa del Handball, certamen en donde pudo enfrentarse en dos oportunidades con Brasil y también con Chile y México.
La lista de 25 jugadores convocados para la preparación para el Sur-Centro 2026 está integrada por: los arqueros Juan Bar (Valladolid – España), Maximiliano Soliani (Dijon – Francia) y Agustín Forlino (Sedalo); los extremos Pedro Martínez (Sporting Lisboa – Portugal), Francisco Lombardi (Logroño – España), Nicolás Rodríguez (SAG Ballester), Lautaro Robledo (EON Alicante – España), Facundo Cangiani (Torrelavega – España), Ramiro Martínez (Benidorm – España) y Agustín Vega (Villa de Aranda – España); los laterales Tomás Cañete (Olympiacos – Grecia), Juan Saco (Triana – España), Juan Gull (Caserio – España) -estos últimos dos oriundos de Quilmes-, Federico Gimenez (Póvoa – Portugal), Julián Souto Cueto (Portugués – Brasil), Pablo Simonet (Puente Genil – España), Agustín Unzner (Ferro) y Gustavo Delgado (Romo – España); los centrales Nicolás Bono (Vardar – Macedonia del Norte), Martín Jung (Ivry – Francia) y Gerardo Gorriti (Taubaté – Brasil) y los pivotes Lucas Moscariello (Benidorm – España), Guillermo Fischer (Granollers – España), Pablo Minguez (Caserio – España) y Bruno Della Ratta (Zaragoza – España).
