Presencia de la región en la nómina previa para el certamen de handball

El conductor oficializó un listado de atletas convocados para entrenar a partir del 26 de diciembre en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) con vistas al Sur-Centro que se jugará en enero y de la lista formarán parte 22 jugadores del exterior y tres del ámbito local.

Como parte final de la preparación a un certamen que otorgará cuatro plazas para la cita ecuménica de 2027, los Gladiadores realizarán una concentración durante dos semanas previas al inicio del torneo en sede y fecha exacta a confirmar.

El elenco albiceleste viene de competir hace un mes en el 4 Naciones disputado en La Casa del Handball, certamen en donde pudo enfrentarse en dos oportunidades con Brasil y también con Chile y México.

La lista de 25 jugadores convocados para la preparación para el Sur-Centro 2026 está integrada por: los arqueros Juan Bar (Valladolid – España), Maximiliano Soliani (Dijon – Francia) y Agustín Forlino (Sedalo); los extremos Pedro Martínez (Sporting Lisboa – Portugal), Francisco Lombardi (Logroño – España), Nicolás Rodríguez (SAG Ballester), Lautaro Robledo (EON Alicante – España), Facundo Cangiani (Torrelavega – España), Ramiro Martínez (Benidorm – España) y Agustín Vega (Villa de Aranda – España); los laterales Tomás Cañete (Olympiacos – Grecia), Juan Saco (Triana – España), Juan Gull (Caserio – España) -estos últimos dos oriundos de Quilmes-, Federico Gimenez (Póvoa – Portugal), Julián Souto Cueto (Portugués – Brasil), Pablo Simonet (Puente Genil – España), Agustín Unzner (Ferro) y Gustavo Delgado (Romo – España); los centrales Nicolás Bono (Vardar – Macedonia del Norte), Martín Jung (Ivry – Francia) y Gerardo Gorriti (Taubaté – Brasil) y los pivotes Lucas Moscariello (Benidorm – España), Guillermo Fischer (Granollers – España), Pablo Minguez (Caserio – España) y Bruno Della Ratta (Zaragoza – España).