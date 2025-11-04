Emanuel Díaz quiere un 2026 con milrayitas en la piel

En diálogo con Fútbol en Milrayitas, el defensor fue directo al remarcar que le "gustaría seguir en Los Andes", aunque señaló que todavía no ha tenido comunicación con nadie del club. "Estamos esperando a ver qué pasa, cómo sigue todo. Aguardamos a que se defina lo del entrenador, si sigue (Leonardo) Lemos o viene otro entrenador. Hasta el momento conmigo no se comunicaron, seguramente están resolviendo lo del Director Deportivo y la continuidad de Lemos. Después que se defina eso, empezarán hablar con todos los futbolistas", remarcó el exfutbolista de Argentino de Monte Maíz.

El defensor, que fue uno de los 17 refuerzos sumados al inicio de la temporada, mostró una evolución en su rendimiento. Con el correr del campeonato se fue ganando un lugar importante, se afianzó como titular después del triunfo ante Atlanta en la segunda rueda y finalizó el año siendo una pieza clave del once inicial. En total, Emanuel Díaz disputó 14 partidos, de los cuales 13 fueron por la Primera Nacional y uno por Copa Argentina, siendo titular en 13 ocasiones y cerrando la temporada con un buen nivel.

"Los Andes es un club hermoso. Por suerte terminé jugando y creo que aproveché la oportunidad. A medida que pasaban los partidos, me fui sintiendo un poco mejor, con mucha más confianza. El cuerpo técnico y los compañeros me ayudaron para que me sienta así. La verdad que fue lindo año y por eso me gustaría seguir", resaltó. Mientras tanto, en las oficinas de avenida Santa Fe y Boedo se viven horas decisivas. Luego de varias reuniones donde se evaluaron diferentes proyectos y candidatos, la dirigencia acelerará las negociaciones la semana próxima para definir al nuevo director deportivo y comenzar a trabajar en la conformación del plantel.