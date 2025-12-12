Entrega de lentes en la Primaria 4 de Solano

En el establecimiento ubicado sobre calle 827 Nº 2525, Mieri consideró que "la salud visual en la infancia es fundamental para el desarrollo integral de nuestros niños", al tiempo que remarcó que "ver bien no es solo una cuestión de comodidad: es una herramienta clave para aprender, explorar y relacionarse con el mundo que los rodea".

En el mismo sentido, puntualizó que "no hay nada más hermoso que ver a los pibes y las pibas elegir sus lentes, probarlos y sonrían, al igual que sus familias sabiendo que hay un Estado Municipal que los acompaña".

Y destacó: "Seguimos profundizando el camino que nos inculca a diario nuestra querida compañera Mayra Mendoza: una gestión que cuida, que iguala oportunidades y que pone siempre en el centro a las familias quilmeñas, porque así es como se construye comunidad y dignidad todos los días, con el corazón y siempre para adelante".

A lo largo de este año, la jornada de Ver para Aprender, que en esta oportunidad contó con la presencia de las secretarias de Salud, Natalia Nápoli, y de Educación y Culturas, Evangelina Ramírez, y que es un trabajo conjunto entre Municipio de Quilmes, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y la Fundación del Banco Provincia, se realizó en 7 escuelas primarias donde fueron evaluados 183 niños de 1º grado y también algunos estudiantes de otros grados que ya tenían algún problema de la agudeza visual detectado.

De las 183 evaluaciones surgió que había 72 niños con necesidad de lentes por alteraciones en su visión. En esta oportunidad se entregaron 10 a estudiantes de la EP Nº 4 de Solano, acompañados por sus familias.

El programa consiste en una estrategia de evaluación, atención oftalmológica, y acceso a anteojos para quienes lo necesiten, dirigida principalmente a estudiantes de primer grado de escuelas primarias, con el fin de promover el cuidado de la salud visual en todos los ámbitos de la vida cotidiana y el desarrollo de trayectorias educativas más plenas.

Asimismo, los operativos se desarrollan en establecimientos de gestión estatal bajo tres instancias fundamentales, la primera de testeo de agudeza visual, donde se realiza un estudio para detectar si las y los estudiantes presentan algún tipo de dificultad. El segundo, de evaluación, para determinar si existe concretamente una disminución visual y finalmente la tercera, la entrega de anteojos en caso de ser necesaria, que se realiza de forma diferida cuando los mismos ya están listos.