Entregaron 23 patrulleros y 10 motos en San Martín

“Es fundamental dotar a la Policía de recursos y trabajar de manera articulada para enfrentar el delito, como hacemos desde el Municipio y la Provincia, sobre todo desde que Axel Kicillof es el gobernador”, destacó el jefe comunal. Y agregó: “Lamentablemente el gobierno nacional se retiró de todas sus obligaciones, incluyendo la seguridad, y eliminó el Fondo que le correspondía a la Provincia y los Municipios. Frente a este abandono, hoy más que nunca tenemos que fortalecer el trabajo conjunto para darle respuestas a nuestros vecinos y vecinas”.

Por su parte, Alonso consideró: “Tenemos una política provincial que viene transformando la seguridad a través de un trabajo con la Policía, los municipios y las organizaciones de la comunidad”. Y cerró: “Hemos desarticulado 200 organizaciones criminales en 6 años y las estadísticas de delitos están a la baja gracias a las inversiones que hicimos y seguimos haciendo”.

Los 33 vehículos que se suman al patrullaje diario en San Martín incluyen 18 autos, 10 motos y 5 camionetas, en el marco de una gran inversión provincial en seguridad. A través de este Fondo Provincial, también se incorporará equipamiento tecnológico para el Centro Operativo de Monitoreo (COM), que cuenta con más de 1.300 cámaras.

Por otro lado, se presentó el nuevo Sistema de Identificación Vehicular en tiempo real, basado en inteligencia artificial y desarrollado de manera conjunta por la Universidad de Buenos Aires y el Ministerio de Seguridad de la Provincia.

Ese sistema que se incorpora desde la Provincia al COM municipal permitirá reforzar las tareas de videovigilancia, ya que reconoce de manera automática y en tiempo real la marca, modelo, color y otras características de motos, autos, camiones y colectivos, enviando alertas automáticas. De esta manera, se facilita la búsqueda y el seguimiento de vehículos que se dan a la fuga y se simplifica la generación de evidencia judicial.

En los últimos cuatro años, San Martín sumó 93 patrulleros, instaló 120 tótems y paradas seguras y se incorporaron más agentes de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas de la Policía Bonaerense, para reforzar las tareas de prevención y actuación frente al delito.

Además, la Policía de la Provincia y el Municipio realizan diariamente controles de tránsito y seguridad en todos los barrios, diarios y nocturnos. También se realizan operativos conjuntos con municipios vecinos en las calles y avenidas que unen los distritos.