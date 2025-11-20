Entregaron adjudicaciones de terrenos a más de 300 familias de San José

La entrega representa un paso fundamental para garantizar seguridad jurídica a vecinos que construyeron sus hogares hace muchos años y que ahora cuentan con el reconocimiento legal de su propiedad. "Después de 50 años de mucha lucha y organización, hoy dimos un paso muy importante para que más de 300 familias se conviertan en propietarias de sus viviendas y se sumen a las 4 mil que este año ya obtuvieron sus escrituras", señaló la jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik, durante la entrega de escrituras.

Para avanzar en la regularización dominial de los barrios que aún no cuentan con la subdivisión de tierras formalizada, se despliega un equipo técnico especializado en mensura que realiza jornadas de trabajo en territorio. Allí se procede a medir cada parcela, elaborar los croquis correspondientes y delimitar digitalmente cada lote mediante tecnología GPS. Posteriormente, se relevan los datos de cada familia para conformar un registro actualizado de titulares y habitantes por parcela y así continuar con los trámites necesarios para la futura escrituración.

"Este logro es resultado de un trabajo conjunto entre el Gobierno de la Provincia y el Gobierno de la Comunidad. Y así como hoy celebramos que Las Casuarinas avance en el camino de la estabilidad habitacional y la seguridad jurídica, tan necesaria para proyectar su futuro, el de sus hijos y nietos, vamos a seguir trabajando con Fede para que esto sea una realidad en todo Lomas", agregó la jefa de Gabinete.

Por otro lado, también durante los últimos días se llevó adelante un nuevo encuentro en el Salón Eva Perón del Municipio, donde 90 familias firmaron las escrituras de sus viviendas, llegando a más de 4 mil escrituras entregadas durante este año, profundizando el acceso a derechos y promoviendo el ordenamiento urbano en beneficio de la comunidad.