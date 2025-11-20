Guillermo Arandilla criticó la gestión de Brown de Adrogué y anunció una auditoría

"Fuimos una institución pionera del municipio, el club desbordaba de gente. Hoy la realidad es otra, me produce tristeza verlo de esta manera", lamentó Arandilla al recordar los tiempos en que su padre presidió la institución.

El candidato fue especialmente crítico respecto al rendimiento deportivo: "Haber estado en la Primera Nacional nos alegró a todos, pero estar en la B Metropolitana nuevamente indica la ineptitud de esta dirigencia. Hay desmanejos tanto en lo patrimonial como en lo institucional".

Arandilla no escatimó en señalamientos contra la actual comisión directiva: "Se han naturalizado prácticas que van en contra de la moral y la ley, con conductas que poco tienen que ver con racionalidad, moralidad y legalidad". Uno de los puntos más efusivos fue su postura sobre el padrón de socios.

Consultado al respecto, Arandilla advirtió: "Estos socios truchos no tienen real conciencia de lo que está pasando en el club. Muchos piensan que están haciendo un favor a amigos, pero no es así: están causando un daño enorme a la institución". Y fue más allá con una advertencia legal: "Van a ser responsables sobre el deterioro y destrucción del club. Estudiaremos el padrón y pondremos en evidencia a quienes han sido cómplices".

Ante esta situación, prometió acciones concretas: "Haremos una auditoría para determinar responsabilidades en cuanto a la gestión de los ingresos que tuvo Brown". Para cerrar, Arandilla lanzó una advertencia directa a la dirigencia actual: "Si yo estuviera en el lugar de la comisión tendría miedo de verdad. Vamos a ir a fondo para desenmascarar lo que hicieron con el dinero que entró al club, las responsabilidades y sus cómplices".