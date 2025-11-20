Rubén Darío Forestello decidió no continuar como entrenador de Temperley

El Yagui dio marcha atrás con su renovación, dejando al Cele sin DT para la Primera Nacional 2026 a pesar de haber logrado clasificar al Reducido y a la Copa Argentina.
Tras varias semanas de incertidumbre y reuniones, Rubén Darío Forestello dio marcha atrás y decidió no renovar como entrenador de Temperley para la Primera Nacional 2026, a pesar de los intentos de la dirigencia de poder retenerlo. Una de las principales razones que se barajan es la cuestión económica, ya que Forestello no logró llegar a un acuerdo con la comisión directiva en cuanto a las pretensiones que pidió el DT tras la culminación del campeonato.
En medio surgieron rumores de posibles intereses de Patronato de Paraná y San Martín de San Juan, dos clubes en donde el Yagui es muy bien recordado por sus pasadas etapas como entrenador de dichos equipos. En su etapa como DT del Gasolero, sumó 12 victorias, 12 empates y, en un total de 28 encuentros, perdió apenas cuatro. Entre sus logros relevantes se destaca la clasificación al Reducido de la Primera Nacional 2025, junto con el cupo a la Copa Argentina 2026 y haber mantenido una importante racha de 18 partidos sin perder en un tramo del campeonato.
Ahora el Cele deberá comenzar de inmediato la búsqueda de un nuevo entrenador para poder planificar lo que será un 2026 con mucha exigencia y con nuevamente la obligación de ser un equipo competitivo. Por el momento, el plantel quedó licenciado mientras la secretaría deportiva y la comisión buscan un reemplazo para ocupar el cargo de DT.
