Rubén Darío Forestello decidió no continuar como entrenador de Temperley

En medio surgieron rumores de posibles intereses de Patronato de Paraná y San Martín de San Juan, dos clubes en donde el Yagui es muy bien recordado por sus pasadas etapas como entrenador de dichos equipos. En su etapa como DT del Gasolero, sumó 12 victorias, 12 empates y, en un total de 28 encuentros, perdió apenas cuatro. Entre sus logros relevantes se destaca la clasificación al Reducido de la Primera Nacional 2025, junto con el cupo a la Copa Argentina 2026 y haber mantenido una importante racha de 18 partidos sin perder en un tramo del campeonato.

Ahora el Cele deberá comenzar de inmediato la búsqueda de un nuevo entrenador para poder planificar lo que será un 2026 con mucha exigencia y con nuevamente la obligación de ser un equipo competitivo. Por el momento, el plantel quedó licenciado mientras la secretaría deportiva y la comisión buscan un reemplazo para ocupar el cargo de DT.