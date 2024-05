Escuela de Villa Fiorito pasó a llevar el nombre de un héroe de Malvinas y vecino del barrio

En un emotivo acto, que contó con la presencia de familiares del héroe que fue vecino del barrio, se concretó la imposición del nombre Soldado Juan Carlos Lena al establecimiento ubicado en Campana 534, de acuerdo a la elección de alumnos y docentes. También estuvo presente el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, junto al subsecretario de Educación comunal, Martín Salvetti, y excombatientes de Malvinas, entre otros.

La jornada comenzó con la entonación del Himno Nacional, interpretado por la Orquesta de Cuerdas del Municipio y el tenor y consejero escolar José Bruno, que luego del acto oficial se prolongó con música y bailes a cargo de los estudiantes y de la Escuela de Danzas Municipal.

"No hay comunidad sin memoria. No hay memoria sin Malvinas. Por eso Lomas no olvida. Malvinas y la memoria son parte del ADN de nuestra comunidad, de nuestra historia y también de nuestro futuro", señaló el jefe comunal durante el encuentro.

Asimismo, el intendente destacó que "Juan Carlos es uno de esos pibes de Malvinas que jamás olvidaré", y manifestó que "esta escuela a partir de ahora tiene un nombre que llevaremos con orgullo en nuestro corazón, recordando a un héroe de Lomas de Zamora".

Por su parte, los profesores Gustavo Rodriguez y Esteban Lalloz hicieron un repaso de la historia de la escuela y de su injerencia en el crecimiento del barrio. Luego, la vicedirectora Nadia Sandoval revalorizó la escuela pública y destacó el reconocimiento dado por la comunidad al Soldado Lena.

Del acto también participaron la presidenta del Consejo Escolar de Lomas de Zamora Graciela Chávez, y los consejeros escolares Adrián Carcino, Pedro Ponce, Micaela Traversa y José Bruno; la subsecretaria de Educación Karina Mauro, el secretario general de la seccional Lomas de Zamora del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) Javier Perín; inspectores, familias y estudiantes.