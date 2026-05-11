Escobar: detuvieron a un hombre acusado de abusar y embarazar a su hija de 12 años

El sujeto fue detenido por la Policía en la localidad de Loma Verde luego de haberse fugado de su domicilio particular. La niña cursaba un embarazo de tres meses.
eUn hombre de 39 años, identificado como Fernando Nelson Peruano, fue detenido en la localidad de Loma Verde, perteneciente al distrito de Escobar, luego de ser acusado de abusar sexualmente y embarazar a su hija de 12 años.
El operativo de captura fue realizado por personal de la SubDDI de Escobar, después de que el sospechoso del aberrante hecho permaneciera prófugo.
La investigación había empezado a partir de la denuncia realizada por la madre de la víctima. La mujer contó que la nena fue a un centro de salud por un malestar físico persistente. Durante la consulta médica, ella reveló que había sido víctima de abusos por parte de su padre, lo que activó de inmediato los protocolos sanitarios y judiciales correspondientes para estos casos.
Los estudios médicos confirmaron que la niña cursaba un embarazo de aproximadamente tres meses.
Ante esta situación, la madre formalizó la denuncia penal contra Peruano, que en ese momento abandonó su domicilio particular para evitar ser aprehendido por los policías. La investigación, que incluyó diversas tareas de inteligencia y rastreo, permitió localizar el paradero del acusado.
Los efectivos policiales determinaron que el hombre estaba escondido en una casa de la zona de Loma Verde, por lo que decidieron llevar adelante una vigilancia encubierta en el perímetro de la propiedad. Fuentes policiales indicaron que Peruano pretendió escapar corriendo al notar la presencia de la Policía, pero fue interceptado a los pocos metros.
Después de su captura, el detenido fue trasladado a la dependencia policial y puesto a disposición de los magistrados intervinientes.
La causa judicial quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 10 de Escobar, a cargo del fiscal Gonzalo Ferreiros, y cuenta con la intervención del Juzgado de Garantías N° 3. El imputado enfrenta cargos por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo.
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