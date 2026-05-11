Escobar: detuvieron a un hombre acusado de abusar y embarazar a su hija de 12 años

Patrullero policia provincia mejor.jpg Un joven de 18 años fue baleado por dos motochorros en Virrey del Pino.

Ante esta situación, la madre formalizó la denuncia penal contra Peruano, que en ese momento abandonó su domicilio particular para evitar ser aprehendido por los policías. La investigación, que incluyó diversas tareas de inteligencia y rastreo, permitió localizar el paradero del acusado.

Los efectivos policiales determinaron que el hombre estaba escondido en una casa de la zona de Loma Verde, por lo que decidieron llevar adelante una vigilancia encubierta en el perímetro de la propiedad. Fuentes policiales indicaron que Peruano pretendió escapar corriendo al notar la presencia de la Policía, pero fue interceptado a los pocos metros.

Después de su captura, el detenido fue trasladado a la dependencia policial y puesto a disposición de los magistrados intervinientes.

La causa judicial quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 10 de Escobar, a cargo del fiscal Gonzalo Ferreiros, y cuenta con la intervención del Juzgado de Garantías N° 3. El imputado enfrenta cargos por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo.