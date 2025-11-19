Robaron un auto y terminaron cerca de una obra en construcción

Se trata de uno de los tantos hechos que sacuden a la región día tras día y que ponen tras las cuerdas a los vecinos, que temen ser asesinados en este tipo de asaltos. Es importante resaltar que la persecución duró un largo rato y milagrosamente no hubo terceros heridos o damnificados, algo que no hubiese sido para nada extraño. El hombre que sufrió el ilícito, a pesar de un golpe en su cabeza, no tuvo riesgos mayores.

Todo comenzó durante la jornada del martes, cuando dos delincuentes armados robaron un Renault Clío color champagne en los alrededores de Primera Junta y Monroe. Le dieron un culatazo a la víctima y se marcharon a toda velocidad por las calles del distrito, hasta que fueron identificados por las cámaras de vigilancia municipales gracias a un llamado al 911 y a la tarea de los agentes que monitorean la vía pública.

Así las cosas, montaron un operativo en la zona para atrapar a los responsables, pero estos evadieron cuantos patrulleros pudieron, hasta que dejaron abandonado el rodado sustraído a metros de una obra en construcción, a la cual se metieron para esconderse de las autoridades. En tanto, en las cámaras se pudo ver a uno de ellos descartando un objeto que luego confirmaron que era un revólver calibre .22, marca Bagual Pasper, con cinco balas intactas y sin pedido de secuestro.

Los hampones fueron encontrados rápidamente y los trasladaron a la Comisaría 1era de Quilmes. La víctima del robo y dueño del Clío se apersonó en la seccional y reconoció a ambos como los responsables del ilícito. Uno tiene 18 años y quedó preso allí, mientras que el otro, de 17, fue llevado a La Plata al Centro de Admisión de Menores. Trabaja en la investigación la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2.

Tanto el vehículo robado, como el arma de fuego y otras pertenencias robadas quedaron secuestradas para ser peritadas. Luego, serán devueltas a sus correspondientes dueños.