Estatales realizaron una Marcha de Antorchas contra el ajuste

La columna de manifestantes puso especial énfasis en la situación de los centros de salud y los hospitales regionales. Los trabajadores estatales denunciaron un "ajuste progresivo" que compromete la atención sanitaria básica y las capacidades operativas de los efectores públicos. Asimismo, se realizó una fuerte denuncia sobre el desfinanciamiento de las políticas de niñez. Según indicaron desde la organización, la falta de recursos en esta área sensible vulnera de manera directa los derechos de las infancias, limitando los programas de contención y desarrollo que funcionan en los barrios de la región.