Estatales realizaron una Marcha de Antorchas contra el ajuste

Bajo las consignas de defensa de la salud y la educación pública, se movilizaron por el centro del distrito. Reclamaron salarios por encima de la canasta básica.
La columna de manifestantes puso especial énfasis en la situación de los centros de salud y los hospitales regionales. Los trabajadores estatales denunciaron un "ajuste progresivo" que compromete la atención sanitaria básica y las capacidades operativas de los efectores públicos. Asimismo, se realizó una fuerte denuncia sobre el desfinanciamiento de las políticas de niñez. Según indicaron desde la organización, la falta de recursos en esta área sensible vulnera de manera directa los derechos de las infancias, limitando los programas de contención y desarrollo que funcionan en los barrios de la región.
Respecto al uso de las antorchas, desde ATE Sur explicaron que representan "la luz de una resistencia que no se apaga", simbolizando la continuidad del plan de lucha en un contexto de alta conflictividad social. La jornada concluyó con la lectura de un documento conjunto donde los gremios y las organizaciones sociales ratificaron su compromiso de profundizar las medidas de fuerza si no se obtienen respuestas concretas a los pliegos de reclamos presentados ante las autoridades correspondientes.
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