Esteban Echeverría: autistas frente al problema de la pirotecnia

Están realizando una campaña masiva llamada Más luces y menos ruido para impedir el uso de fuegos artificiales

Familiares de chicos con Trastorno del Espectro Autista -TEA- están realizando una campaña masiva llamada Más luces y menos ruido para impedir el uso de fuegos artificiales en la fiesta de fin de año, luego de que en Navidad, si bien no hubo heridos graves en la zona, los fuegos de artificio no faltaron en Luis Guillón y Monte Grande, principalmente, como si la pirotecnia estuviera abierta al acceso de todo el mundo y no existieran controles comunales.