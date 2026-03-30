Sociedad |

Autorizan un aumento del 6,5% en cuotas de los colegios privados de la Provincia

El gobierno bonaerense habilitó una actualización en los aranceles de las instituciones con subsidio estatal en respuesta al incremento de costos, especialmente salariales.

El gobierno de la Provincia autorizó un nuevo aumento en las cuotas de los colegios privados, con una suba promedio del 6,5%. La medida responde a un planteo del sector educativo, que había advertido sobre dificultades para sostener su funcionamiento ante el avance de los costos.

La decisión fue confirmada tras el pedido de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires (AIEPBA), y cuenta con el aval de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense. El ajuste alcanza a las instituciones que reciben aportes estatales, cuyos aranceles están regulados por la Provincia.

Desde el sector remarcan que la medida busca acompañar la evolución de los costos operativos, en especial los salarios docentes. En ese contexto, la Provincia continúa monitoreando la situación para sostener el equilibrio entre el funcionamiento de las instituciones y el acceso de las familias al sistema educativo privado.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados