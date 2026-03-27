Cristian Girard recordó a trabajadores desaparecidos de ARBA y Economía

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En paralelo, también se realizó una instalación especial en el edificio de casa central en la ciudad de La Plata, donde se expusieron poemas escritos por personas desaparecidas. La intervención incluyó una breve reseña de sus historias de vida, con el objetivo de recuperar sus trayectorias, visibilizar sus ideales y fortalecer la memoria colectiva.

La iniciativa buscó no solo rendir homenaje, sino también reafirmar el compromiso institucional con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, entendiendo que recordar es una forma de construir un presente más justo y democrático.

Desde ARBA se destacó la importancia de sostener estos espacios de reflexión dentro del ámbito laboral, como parte de una política activa de derechos humanos que reconoce el valor de quienes formaron parte del organismo y fueron víctimas del terrorismo de Estado.

Los trabajadores desaparecidos de Economía y ARBA:

* Daniel Benjamín Carrera, 26 años - Registro de la Propiedad

* Néstor Alfredo Cortez, 24 años - Catastro

* Alicia Edith Cruz, 22 años - Dirección de Administración

* Rodolfo Daniel Elías, 25 años - Catastro

* Guillermo Ángel Ercolano, 27 años - Catastro

* Humberto Luis Fraccarolli, 26 años - Catastro

* Ricardo Alejandro Iglesias, 28 años - Catastro

* Alberto Alejandro Jamilis, 28 años - Registro de la Propiedad

* Daniel Enrique Mariani, 28 años - Asesoría Ministerial de Desarrollo

* Daniel Eduardo Mendiburu Elicabe, 25 años - Dirección Provincial de Rentas

* Edgardo Omar Moroni, 24 años - Catastro

* Carlos Tames, 42 años - Catastro

* Jorge Mario Tulli, 24 años - Dirección de Servicios de Procesamiento Electrónico de Datos

* Horacio Salvador Urrera, 24 años - Registro de la Propiedad