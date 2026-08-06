Estudiantes secundarios de Avellaneda recibieron 3.800 netbooks

Los cursos se dictan en cinco encuentros, uno presencial y cuatro virtuales, sobre gestión de proyectos; gestión de presupuestos; gestión de equipos de trabajo; gestión de comunicación; gestión de economía personal.

Las políticas municipales de acompañamiento a las trayectorias educativas permitieron ubicar a Avellaneda como el distrito con mayor porcentaje de permanencia y egreso de estudiantes secundarios.