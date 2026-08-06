Estudiantes secundarios de Avellaneda recibieron 3.800 netbooks

Beneficio para la totalidad de egresados de 54 escuelas públicas, técnicas y también las que tienen un 100 por ciento de subvención.
La intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, participó en el Parque La Estación de la entrega de netbooks a alumnos locales que cursan el último año en escuelas públicas, técnicas y con un 100 por ciento de subvención, en el marco del Programa Avellaneda Conectada.
En esta ocasión se trató de 3.800 equipos para los estudiantes de los 54 colegios secundarios de Avellaneda, que le dan continuidad a la entrega de distintas herramientas que realiza la comuna para acompañar el trayecto educativo de todos los niños y jóvenes de Avellaneda, además de la inversión permanente en infraestructura escolar.
A lo largo de toda la jornada, la jefa comunal conversó en ambos turnos con los jóvenes y con los adultos responsables que los acompañaron para retirar las netbooks.
Por primera vez, en esta etapa se han incorporado también talleres denominados “Habilidades del futuro”: una serie de cursos que tienen como objetivo que los estudiantes desarrollen capacidades digitales y habilidades para el mundo del trabajo, incorporando la Inteligencia Artificial (IA) como herramienta.
Los cursos se dictan en cinco encuentros, uno presencial y cuatro virtuales, sobre gestión de proyectos; gestión de presupuestos; gestión de equipos de trabajo; gestión de comunicación; gestión de economía personal.
Las políticas municipales de acompañamiento a las trayectorias educativas permitieron ubicar a Avellaneda como el distrito con mayor porcentaje de permanencia y egreso de estudiantes secundarios.
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