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ARBA: vence el plazo pagar con descuento la cuota 4 del Inmobiliario Urbano

Hasta este jueves 6 de agosto se podrá pagar con descuento la cuota 4 del Impuesto Inmobiliario Urbano de la Provincia de Buenos Aires.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informa que hasta mañana, jueves 6 de agosto, hay tiempo para abonar con descuento la cuota cuatro del Impuesto Inmobiliario Urbano, tanto en su planta edificada como baldía.

Quienes paguen en término y estén al día, obtendrán una bonificación del 10% con cualquier medio de pago que elijan.

Para cumplir con la obligación tributaria, se puede ingresar a la web oficial de ARBA (www.arba.gob.ar), en la sección “Pagá tus impuestos”, donde es posible abonar con tarjeta de crédito o generar el código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos.

Aquellos contribuyentes que prefieran realizar el trámite de manera presencial podrán hacerlo en entidades bancarias habilitadas o en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos, previa descarga de las boletas desde la página web de ARBA.

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