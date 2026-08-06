Ferraresi recorrió San Miguel y destacó la política deportiva que realizó como intendente

El ex jefe comunal de Avellaneda destacó que durante su gestión se alcanzaron los 17 polideportivos, mientras que en el distrito que recorrió, hay apenas 4, con el 88 por ciento de la población del ubicado en el Sur del conurbano.
El dirigente peronista y ex intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi recorrió San Miguel junto a la subsecretaria de Políticas Sociales del Ministerio de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Bernarda Meglia Vivarés y el presidente del Partido Justicialista local, Santiago Fidanza.
En primer lugar visitó el espacio “Más San Miguel”, que ofrece actividades para jóvenes y adultos mayores. También se reunió con deportistas y representantes de clubes de barrio, ante quienes expuso la política deportiva que desarrolló en Avellaneda, y finalizó con un plenario de la militancia.
Durante la jornada, Ferraresi sostuvo: “En este tiempo hay dos maneras de gobernar: un Estado que abandona todo tipo de actividad, como lo hace este Gobierno, y otro Estado que sea eficaz y que piense en la construcción de un país federal con la comunidad organizada, generando políticas universales que lleguen a todos”.
"El gobierno de Milei no tiene vocación de construir seguridad ni políticas públicas. Cuando seamos gobierno, debemos generar políticas universales para los pibes, las mujeres, los jubilados, para todos”, enfatizó quien también se desempeñó como ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.
En relación con la construcción política en la provincia, afirmó que “para transformar la provincia necesitamos construir mayorías desde abajo, identificando las problemáticas locales y representando a todos los sectores sociales. Hemos perdido elecciones porque no logramos mayorías ni representatividad real; es clave que los candidatos tengan arraigo. La unidad debe ser multisectorial, para que toda la sociedad se sienta representada y podamos recuperar el gobierno con una comunidad organizada”.
Además, se refirió el trabajo territorial que viene realizando, precisando que “recorremos municipios de la provincia para construir de manera colectiva diagnósticos y propuestas que permitan brindar soluciones concretas. En ese camino encontramos compañeras y compañeros con la capacidad y la vocación para construir propuestas y el compromiso para encontrar soluciones a los problemas de su territorio”.
Durante el encuentro con deportistas y representantes de clubes de barrio, Ferraresi destacó la política deportiva desarrollada en Avellaneda: "Nosotros tenemos una política deportiva muy fuerte. En Avellaneda tenemos 120 clubes, 17 polideportivos y 35 mil personas que hacen deporte. Para lograr eso es fundamental tener una mirada integral y recursos. Queremos llevar la experiencia de lo que logramos en Avellaneda a cada rincón de la provincia y que el Estado garantice el acceso a estas políticas de manera universal, para que todos y todas puedan disfrutar de estos espacios de encuentro, formación y futuro”.
En ese sentido, comparó la infraestructura deportiva de ambos municipios: “Por ejemplo, San Miguel tiene el 88 por ciento de la población de Avellaneda y solo hay cuatro polideportivos, mientras que en Avellaneda, con planificación y compromiso, llevamos construidos 17”.
comentar