Ferraresi recorrió San Miguel y destacó la política deportiva que realizó como intendente

En relación con la construcción política en la provincia, afirmó que “para transformar la provincia necesitamos construir mayorías desde abajo, identificando las problemáticas locales y representando a todos los sectores sociales. Hemos perdido elecciones porque no logramos mayorías ni representatividad real; es clave que los candidatos tengan arraigo. La unidad debe ser multisectorial, para que toda la sociedad se sienta representada y podamos recuperar el gobierno con una comunidad organizada”.

Además, se refirió el trabajo territorial que viene realizando, precisando que “recorremos municipios de la provincia para construir de manera colectiva diagnósticos y propuestas que permitan brindar soluciones concretas. En ese camino encontramos compañeras y compañeros con la capacidad y la vocación para construir propuestas y el compromiso para encontrar soluciones a los problemas de su territorio”.

Durante el encuentro con deportistas y representantes de clubes de barrio, Ferraresi destacó la política deportiva desarrollada en Avellaneda: "Nosotros tenemos una política deportiva muy fuerte. En Avellaneda tenemos 120 clubes, 17 polideportivos y 35 mil personas que hacen deporte. Para lograr eso es fundamental tener una mirada integral y recursos. Queremos llevar la experiencia de lo que logramos en Avellaneda a cada rincón de la provincia y que el Estado garantice el acceso a estas políticas de manera universal, para que todos y todas puedan disfrutar de estos espacios de encuentro, formación y futuro”.

En ese sentido, comparó la infraestructura deportiva de ambos municipios: “Por ejemplo, San Miguel tiene el 88 por ciento de la población de Avellaneda y solo hay cuatro polideportivos, mientras que en Avellaneda, con planificación y compromiso, llevamos construidos 17”.