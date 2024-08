Estudiantil Porteño se afianza en lo más alto de la Primera C del Futsal masculino de la AFA

El 20° capítulo de la C marcó una declaración de objetivos del equipo de Ramos Mejía. Es que en el gimnasio de la calle Barcala, Estudiantil vapuleó por 6-2 a All Boys, y se afianzó en la punta, con 45 puntos. Asimismo, Deportivo Morón no le pierde pisada, puesto que superó 4-2 a Vélez, mientras que el otro candidato, Libertadores fue sorprendido de local por Estrella de Maldonado que lo derrotó por 2-1.

Con esos números, el Azulgrana matancero manda con 45 puntos, siguen Morón, 43; Vélez, 36; Libertadores, 35. En tanto, la fecha 21 de esta batalla por el título pondrá a Estudiantil Porteño en condición de visitante frente a Miriñaque, mientras que el Gallo será huésped del colista, Lamadrid; Libertadores se las verá con Unión Ezpeleta, como visitante, en tanto Vélez recibirá en Liniers a Deportivo Merlo, que está en zona de descenso.

Por su parte, Juventud de Tapiales logró aire fresco tras derrotar a Gimnasia y Esgrima de Vélez Sarsfield (GEVS) por 3-1. Con ello, el equipo matancero se ubica 14°, con 19 puntos y por el momento escapó de la zona roja. Sin embargo, atrás aparece Huracán, que suma 18 y zafa, aunque Deportivo Merlo, con la misma cantidad de puntos está cerca de Juventud y el Charro, pero hasta ahora es quien se está yendo al descenso. En la nueva fecha, recibirá en su casa a Círculo de Comunidad (CIDECO).

Por el lado de la Primera B, el panorama siguió siendo el mismo para la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). Porque en la fecha 21 cosechó una nueva derrota, esta vez ante Platense por 4-2 en Vicente López.

Por lo tanto, se mantiene en el último peldaño de las posiciones, con apenas 9 puntos y en el marco del 22° capítulo, recibirá a Country, que se ubica penúltimo, con 14, y aparece como una buena posibilidad para quebrar la racha negativa.