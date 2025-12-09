Facundo Echevarría buscará en la pretemporada un lugar para brillar en Los Andes

El atacante de 22 años, que llegó en junio pasado proveniente de Defensa y Justicia a préstamo hasta 2026, había sido anunciado como una promesa tras destacarse en la Reserva del elenco de Florencio Varela. Sin embargo, en el Milrayitas aún no ha podido consolidarse.

El delantero, que estuvo presente en 10 encuentros del equipo, solamente acumuló 566 minutos de juego en el campo. Fue titular en siete oportunidades, destacándose en la victoria 3 a 0 ante Atlanta y el triunfo 1 a 0 contra Quilmes, pero ingresó desde el banco de suplentes en tres cotejos, como en la derrota 2 a 1 frente a Güemes de Santiago del Estero.

Su baja efectividad se refleja en que solo convirtió un gol, justamente en la victoria categórica ante Atlanta, opacado en el campo por las buenas actuaciones de jugadores como Mauricio Asenjo y Matías González. El cuerpo técnico espera que el atacante oriundo de Lomas de Zamora pueda revertir la situación en la pretemporada y ganarse un puesto clave en el Los Andes del 2026.