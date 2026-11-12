Fernando Espinoza: "El turismo se desploma y las vacaciones se vuelven un privilegio para las familias"

“La industria pesquera de Mar del Plata, que llegó a representar el 50% de su producto bruto, hoy bajó al 30% como consecuencia de las políticas económicas de Milei”, expresó el presidente de la FAM e intendente de La Matanza luego de dialogar con trabajadores portuarios y visitar Solimeno congelados, de Luis Solimeno e hijos, una empresa familiar líder en el sector pesquero que tiene más de 80 años de trayectoria, 850 empleadas y empleados, 10 buques y una comercialización de 30 mil toneladas por año.

En la reunión con el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), los trabajadores portuarios le manifestaron a Fernando Espinoza la penuria que atraviesa hoy la industria. “No hay posibilidad de competir por la apertura de las importaciones que genera el gobierno y con las facilidades de permisos de pesca que Milei les está dando a barcos de bandera extranjera”, resaltó.

“Todo esto hace que Mar del Plata sea una de las ciudades más castigadas por Milei y actualmente sea la ciudad de la Argentina con más desempleo, después de Rosario. Mar del Plata tiene 9,9% de desempleo, dos puntos más que el promedio en Argentina”, explicó Fernando Espinoza.

Por su parte, Debora Giorgi resaltó: “Estamos junto a Fernando Espinoza en una visita muy importante a Mar del Plata y nos encontramos con un panorama desolador: comercios vacíos, persianas bajas e infinidad de locales en alquiler a pocas semanas del inicio de la temporada”.

En la Universidad Tecnológica Nacional, sede Mar del Plata el presidente de la FAM conversó con sus autoridades que alertaron sobre el 40% menos de presupuesto con el que cuentan, y sobre los sueldos de los docentes universitarios que “están por el piso“. “Una Universidad que es un ejemplo, porque sabe interpretar qué necesita Mar del Plata y genera las carreras que necesita la región”, destacó Fernando Espinoza.

Al finalizar su agenda por Mar del Plata, Fernando Espinoza compartió un mensaje de esperanza y resaltó: “A pesar de todo esto, hay una Argentina post Milei”. “Estamos generando un ida y vuelta con cada sector productivo de la provincia de Buenos Aires, traemos nuevas ideas, escuchamos sus propuestas y, entre todos, vamos a generar un nuevo plan de gobierno”.

En ese sentido, convocó a construir “un gran frente electoral” y enfatizó: “Convocamos a todos los sectores de la sociedad: productivos, del trabajo, de la cultura, de la educación, radicales, nacionalistas, socialistas, vecinalistas, a los arrepentidos de Milei y a la Argentina de a pie”. Por último, Fernando Espinoza agregó: “Vamos por una Argentina unida y por un nuevo peronismo que abrace los sueños y las demandas de las nuevas generaciones, de nuestra juventud, y de cada argentina y argentino. Vamos por esa nueva Argentina”.