Fernando Espinoza lanzó el Sistema Multiagencia: Protección inteligente que combina tecnología y prevención

“El Sistema Multiagencia también permite detectar en tiempo real distintas situaciones a partir de las denuncias de vecinas y vecinos y del uso de herramientas de inteligencia artificial (IA)”, aseguró Fernando Espinoza y detalló: “A través de las lectoras de patentes conectadas con el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), podemos identificar de manera inmediata cualquier vehículo que ingresa a La Matanza desde la Ciudad de Buenos Aires o desde otras localidades”.

“A diferencia del gobierno de Milei, que generó una desinversión total en seguridad, en La Matanza seguimos apostando a la inversión, a la innovación y al fortalecimiento del sistema de protección para toda la comunidad”, afirmó el Intendente.

“Sabemos que la mejor forma de brindar más protección ciudadana es con más tecnología para ayudar a las fuerzas de seguridad”, resaltó Fernando Espinoza y concluyó: “Para nosotros, siempre, los delincuentes en la cárcel y las calles y el espacio público para nuestras vecinas y vecinos”.