Kicillof recbió a Louis Dreyfus Company que anunció inversiones por US$ 400 millones

Durante la reunión también se intercambiaron perspectivas sobre la importancia de la logística de cargas, el sistema portuario y la red vial como herramienta para potenciar la competitividad del aparato productivo bonaerense. En ese sentido, se destacó la necesidad de fortalecer la infraestructura que permite reducir costos y mejorar la inserción internacional de la producción provincial. Diversas alternativas y proyectos al respecto fueron parte de las consideraciones.

Además se analizaron las oportunidades que ofrecen otras oleaginosas con alto contenido de aceite, particularmente la camelina y la carinata, materias primas destinadas a la producción de biocombustibles avanzados. Al respecto, la planta industrial sería no solo una oportunidad para la expansión del girasol, sino también de estos otros cultivos.

Louis Dreyfus Company desarrolla actividades a lo largo de toda la cadena de valor agrícola en Argentina, es uno de los principales exportadores de productos agroindustriales del país, participa de la cadena algodonera, opera plantas de molienda y producción de biodiésel y brinda a productores servicios vinculados a semillas, fertilizantes, agroquímicos, financiamiento y sustentabilidad.

Participaron del encuentro la subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carla Seain; el CEO regional para Sudamérica y COO global de LDC, Juan José Blanchard; el CFO regional, Samuel Sáenz Rozas; el gerente, Ernesto Mussio; y el director regional de Asuntos Públicos, Luis Zubizarreta.