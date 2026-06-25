Más de 1.400 chicos prometieron lealtad a la Bandera en Vicente López

También se realizó el traspaso de la bandera benemérita, una insignia histórica que fue donada al municipio en 1937 y que, desde 1943, rota entre las escuelas provinciales del distrito.

Soledad Martínez destacó la importancia de seguir apostando por la educación y por las nuevas generaciones: "En Vicente López la educación es un orgullo, no solo la municipal sino en todos sus ámbitos. Es un faro para el resto de la provincia. Vamos a seguir por este camino, invirtiendo recursos municipales en educación pública de calidad y acompañando también a las escuelas parroquiales y privadas, trabajando en conjunto. Eso es lo que hace la diferencia".