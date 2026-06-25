Más de 1.400 chicos prometieron lealtad a la Bandera en Vicente López

La ceremonia se realizó en Tecnópolis y fue la intendenta Soledad Martínez quien se las tomó, alumnos de cuarto grado de 35 escuelas públicas municipales, provinciales y privadas del distrito.
Más de 1.400 alumnos de cuarto grado de Vicente López realizaron la Promesa de Lealtad a la Bandera en Tecnópolis, acompañados por sus familias, docentes y autoridades municipales. En el acto participaron estudiantes de 35 escuelas públicas municipales, provinciales y privadas del distrito, donde se rindió homenaje al General Manuel Belgrano y se reafirmó el compromiso con los valores patrios.
La intendenta Soledad Martínez acompañó a los alumnos y les tomó la promesa frente a sus familias, docentes y autoridades municipales. "Es un día muy especial para todos los chicos de cuarto grado de Vicente López. Hicieron la Promesa de Lealtad a la Bandera en Tecnópolis, donde logramos reunir a escuelas públicas municipales y provinciales, y también a escuelas privadas. Toda la comunidad educativa de Vicente López se reunió para festejar este día con los chicos", destacó.
El Día de la Bandera se celebra cada 20 de junio en conmemoración del fallecimiento de Manuel Belgrano, una de las figuras centrales de la independencia argentina y creador de la Bandera Nacional. En ese marco, los alumnos de cuarto grado de las escuelas primarias realizan todos los años esta promesa, que representa un paso importante en su formación ciudadana y en el reconocimiento de los valores que unen a todos los argentinos.
Durante la ceremonia, la Banda Militar de la Fuerza Aérea Argentina Alas Argentinas interpretó el Himno Nacional Argentino y la canción Aurora. Además, el artista Benjamín Botero interpretó canciones de folklore junto a alumnos y docentes de la Escuela de Música Popular de Vicente López.
También se realizó el traspaso de la bandera benemérita, una insignia histórica que fue donada al municipio en 1937 y que, desde 1943, rota entre las escuelas provinciales del distrito.
Soledad Martínez destacó la importancia de seguir apostando por la educación y por las nuevas generaciones: "En Vicente López la educación es un orgullo, no solo la municipal sino en todos sus ámbitos. Es un faro para el resto de la provincia. Vamos a seguir por este camino, invirtiendo recursos municipales en educación pública de calidad y acompañando también a las escuelas parroquiales y privadas, trabajando en conjunto. Eso es lo que hace la diferencia".
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