La Provincia aprobó el cobro de peaje en la Ruta 6

Según la Resolución 475/26 de la cartera que lidera Gabriel Katopodis, Aubasa va a poner en marcha tres peajes: uno en San Vicente, otro en Las Heras y otro en Cardales. En todos los casos va a haber una tarifa para la hora pico y otra para las demás horas. A su vez, los vecinos que acrediten su domicilio en cualquiera de las tres localidades van a tener una bonificación del 30%.

En este sentido, los vecinos de San Vicente y Las Heras van a pagar $1.608,81 en hora pico y $1.287,05 el resto del día. En Cardales la tarifa bonificada es de $3217.62 y de $2.574,10, dependiendo del horario. Sin embargo, no se cobrará el peaje hasta que no se instale el sistema Free Flow en estos nuevos peajes, que sería como mínimo en octubre. Esto implica que no va a haber cabinas ni barreras físicas, sino unos pórticos equipados con cámaras y sensores que identifican cada vehículo en movimiento. Para poder circular, cabe aclarar, es obligatorio contar con TelePase.

La decisión se produjo luego de que en abril de 2025 se concretara la toma de posesión de la Ruta Provincial Nº 6 por parte de la empresa estatal, en cumplimiento de lo establecido en el contrato de concesión.

El esquema tarifario fue sometido a una audiencia pública realizada el 29 de diciembre de 2025 en la ciudad de La Plata. Durante ese proceso participaron representantes de Aubasa, autoridades provinciales y la Defensoría del Pueblo bonaerense, cuyo representante consideró que la actualización propuesta resultaba necesaria frente a los niveles de inflación registrados en los últimos años.

La resolución también ratifica que el sistema de cobro en la Ruta 6 se realizará mediante peaje electrónico sin barreras, conforme a lo previsto en el contrato de concesión. Asimismo, dispone que cualquier modificación futura de las tarifas deberá ser comunicada previamente a los usuarios con la debida publicidad.

La Ruta Nº 6 es uno de los principales corredores logísticos de la provincia, ya que conecta distintas rutas nacionales y provinciales estratégicas para el transporte de cargas y la circulación regional. Tiene dos carriles por mano que conectan a 12 municipios a lo largo de unos 180 kilómetros.

Atraviesa los partidos de Brandsen, Exaltación de la Cruz, Campana, Cañuelas, General Las Heras, General Rodríguez, La Plata, Luján, Marcos Paz, Pilar, San Vicente y Zárate, conectando las terminales portuarias de La Plata (Berisso) y de Campana, y evitando el ingreso de camiones al área más densamente poblada del país.