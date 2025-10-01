Festejan los 152 años de Almirante Brown con la apertura de su 9ª Feria Internacional del Libro

El acto de inauguración se llevó adelante en la entrada principal de la feria, donde el intendente Mariano Cascallares, junto con el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología local, Sergio Pianciola, realizaron el corte simbólico de cintas, acompañados por el subsecretario de Educación bonaerense, Pablo Urquiza; el embajador de Irlanda en Argentina, S.E. John Gerard McCoy; el cónsul de la República de Italia, Mássimo Palozzi; y el presidente de la Fundación del Libro, Christian Rainone.

Luego las autoridades se trasladaron a un colmado Auditorio Rodolfo Walsh, donde dieron la bienvenida a los presentes a uno de los evento cultural y literario más significativo de la región que se llevará adelante hasta el domingo.

La FILAB tendrá presencias estelares como las de Darío Sztajnszrajber, Cecilia Ce, Víctor Hugo Morales, Tamara Tenenbaum, Ian Moche, Gustavo Sylvestre, Julia Zenko, Tute, Mauro Szeta, Alejandro Bercovich, REP, Julia Mengolini, Martín Kohan Alejandro Dolina, y un show musical de lujo a cargo de Pedro Aznar, entre muchas actividades que ya pueden consultarse en https://www.educacion.brown.gob.ar/agendafilab.

Además, con carpas renovadas, nuevas propuestas, más de 150 charlas y con una variada agenda de actividades libres y gratuitas, los vecinos y contingentes escolares podrán encontrar stands de libros, espectáculos y una amplia variedad de actividades. Los horarios son este miércoles de 9 a 19; mañana jueves y el viernes, de 9 a 22; y el sábado y domingo, de 12 a 22.

"Es una inmensa alegría compartir en el 152° aniversario de nuestro querido Almirante Brown la inauguración de la novena edición de la Feria Internacional del Libro, un evento que nos llena de orgullo y que cada año es disfrutado por miles de vecinos", destacó Mariano Cascallares.

La jornada incluyó la entrega de banderas al Jardín de Infantes Comunitario N°1 "El Grillito", de Malvinas Argentinas; la Escuela Primaria N°53 René Favaloro, de Burzaco; la Secundaria N°71, de Rafael Calzada; la Escuela de Educación Especial N°510, de Longchamps, y el Centro de Jubilados y Pensionados Glew Vive.

Cabe destacar además que la 9° edición de FILAB fue declarada de Interés Legislativo por la Cámara de Diputados bonaerense y, también, de Interés Educativo y Cultural por parte del Concejo Deliberante y el Consejo Escolar de Almirante Brown.

Entre las actividades destacadas de este año se realizarán tres propuestas interactivas sobre ciencia, astronomía, exploración espacial y tecnología. Habrá un espacio con actividades lúdicas y artísticas para la primera infancia y un Planetario con experiencias inmersivas además del Museo Malvinas, Soberanía y Memoria.

En paralelo funcionará el Espacio Punto Calma, un lugar distendido para disfrutar con menos estímulos, más tranquilidad y con juegos sensoriales. También, estará presente nuevamente el Espacio Streaming con el programa Aula Abierta, que transmitirá en vivo todo lo que ocurra en la feria con la participación de radios universitarias y programas educativos.

Además, al igual que el año pasado estará la posibilidad de adquirir libros con un importante descuento en los stands asociados a Cuenta DNI, gracias al trabajo articulado con el Banco Provincia.

En la jornada inaugural dijeron presente también la diputada provincial, Marcela Basualdo; el presidente del Honorable Concejo Deliberante local, Nicolás Jawtuschenko; el presidente del Consejo Escolar, Ezequiel Mars; el vicerrector de la Universidad Nacional Guillermo Brown, Facundo Nejamkis; el Rector de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), Jorge Fabián Calzoni, y la vicerrectora de la Universidad Nacional de Lanús (UNLA), Georgina Hernández, entre otras autoridades.

La agenda establece que este miércoles a las 18, Ian Moche disertará sobre "Autismo para concientizar y visibilizar esta neurodivergencia para hacer una sociedad más amigable". Mañana jueves llegará con figuras centrales del periodismo: a las 20, Marcelo Longobardi ofrecerá la charla "Los medios en la era de la ira: Los sesgos, Milei y Trump"; y, a las 21.15. se presentará Víctor Hugo Morales. Además, a las 18, Martín Kohan dirá presente con "Desde la Boca" en el Amelia Lapeyrière, completando una jornada intensa con análisis y literatura.

El viernes a las 17.30, Washington Uranga, Verónica Giménez Beliveau y Alberto Sileoni presentarán "El maestro: El humanismo del Papa Francisco". A las 19.30, Gustavo Sylvestre presentará "Recuperar a Francisco; lo que nos dejó el Papa argentino", mientras que la jornada cerrará con Darío Sztajnszrajber exponiendo sobre "La amistad: Pensar al otro", a las 21.

El sábado a las 15.15, se abrirá la jornada con el espectáculo infantil Los Rockan. Luego, a las 17, Julia Mengolini presentará "Las caras del monstruo" y, a las 18, Cecilia Ce hará lo propio con su libro "Deseo". A las 20, Tute dará a conocer su libro "Ensayo para mi muerte", mientras que, a las 21, llegará "La venganza será terrible" de Alejandro Dolina junto a Patricio Barton, Gillespi y El Trío sin Nombre.

El domingo a las 17, REP y Juan Sasturain darán una charla sobre El Eternauta. A las 19, Mauro Szeta hablará de su trabajo "Nahir: La historia desconocida"; a las 19.45, Tamara Tenembaum presentará "Un millón de cuartos propios" y, a las 21, el cierre de lujo estará a cargo de Pedro Aznar y su banda con un show musical en el Walsh a las 21.