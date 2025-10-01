Nueva etapa del programa "Municipios por la Igualdad" en San Vicente

Esto permitirá ampliar el proyecto Emprender en Red, iniciado en 2021, con la incorporación de maquinarias y herramientas para desarrollar nuevos oficios como gastronomía y manicuría, que se suman a los ya existentes. De esta manera, se busca fortalecer la autonomía económica de estas personas, ampliando rubros productivos, impulsando el trabajo asociativo y generando nuevas oportunidades de desarrollo para la comunidad local.

"Acá nos encontramos el Estado y las organizaciones de la comunidad para articular las respuestas, profundizar y discutir nuevas herramientas porque sabemos que el camino es con Estado presente pero también más eficiente" expresó la ministra Estela Díaz y señaló: las mujeres y diversidades vienen siendo protagonistas de esta defensa porque son quienes más rechazan los postulados tan deshumanizantes e individualistas que reproduce el gobierno nacional".

Por su parte, el intendente Nicolás Mantegazza afirmó: "Año a año se suman propuestas, iniciativas y se sostienen espacios y logros concretos de distintas políticas públicas".

Las autoridades también recorrieron la Casa de Mujeres, Género e Infancias donde se encuentran las instalaciones del taller de formación textil y peluquería y el espacio de cuidados para infancias, que permite que las mujeres y diversidades puedan desempeñarse plenamente en ámbitos laborales y de capacitación, promoviendo una mayor autonomía económica.

Por último, participaron en el encuentro de la Mesa Local de Violencias, donde las autoridades de las instituciones locales y provinciales que intervienen ante situaciones de violencia por razones de género trabajaron en comisiones y compartieron las conclusiones para desarrollar acuerdos que fortalezcan la prevención y el abordaje en la localidad.

La visita contó con la presencia de la subsecretaria de Políticas Transversales de Género, Lidia Fernández, y la directora de Región Capital, Pierina Colabianchi. Por el municipio, participaron la jefa de Gabinete, Daniela Lassalle; la subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual, Soledad Mende; autoridades y trabajadoras de los diferentes talleres de oficios.