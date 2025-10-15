Finalizaron la reconstrucción de la avenida Recondo de Fiorito

Para recorrer los trabajos finalizados, el intendente Federico Otermín recibió al ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, y junto a frentistas supervisaron la transformación de la zona. Previamente, mantuvieron una reunión de trabajo en la que repasaron las obras que está realizando la Provincia en el distrito.

"Mientras hay un Gobierno nacional que deserta de sus funciones, que mira para otro lado y elimina por completo la obra pública, en la Provincia tenemos un Gobierno que le mete con todo, contra viento y marea", destacó Otermín.

Por su parte, Katopodis señaló: "Podemos vivir mejor, la Argentina puede ser otro país, con más inversión en obra pública para cumplirle a nuestros vecinos ese voto de confianza que nos dieron el 7 de septiembre y que nos van a volver a dar el 26 de octubre".

Las tareas incluyeron obras de bacheo y repavimentación en hormigón a lo largo de 18 cuadras, desde Juan Domingo Perón hasta General Hornos. Además, contempló la ejecución de un Plan Hidráulico Vial, la construcción de nuevas veredas de hormigón y la demarcación horizontal de todo el tramo, mejorando sustancialmente la circulación vehicular y peatonal.

"Desde el Gobierno de la Comunidad queremos darle las gracias al gobernador Axel Kicillof, a Katopodis y a todo el equipo bonaerense. Sumamos fuerzas para mejorar Lomas", agregó el intendente durante la recorrida. De la recorrida también participaron la jefa de Gabinete lomense, Sol Tischik, y la directora de Articulación Técnica Municipal de la Región Metropolitana, Camila Vallejo.