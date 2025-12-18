Florencio Varela tendrá un doble Paseo Navideño

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, Ricardo de la Fuente, adelantó "promociones, descuentos, sorteos, shows en vivo, stands de glitter, actividades recreativas para todas las edades más la visita de Papá Noel". El funcionario destacó "el respaldo del intendente Andrés Watson a las políticas públicas que impulsan a los sectores productivos de la economía local y benefician a la ciudadanía".

Gaspar Buscalia -dueño de Anaidra- detalló: "Es una iniciativa fundamental. Denota el trabajo colaborativo con el Municipio para brindarle a vecinos y vecinas la oportunidad de comprar con rebajas u obtener beneficios mientras disfrutan una linda tarde". "Hay más de 100 negocios adheridos, un número bastante mayor respecto a la edición anterior", finalizó.

"Es el tercer año que participo porque permite una mejor difusión, da visibilidad a las tiendas, atrae a las y los clientes", afirmó Gustavo Ariel, oriundo de El Rocío. El encargado de Sparta señaló que aguarda "la concurrencia de mucha gente, compartir un momento divertido en familia e incrementar las ventas".