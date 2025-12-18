Florencio Varela tendrá un doble Paseo Navideño

El domingo desde las 17 se realizará en el centro del distrito y el lunes a partir de las 18 en Bosques. Habrá promociones, descuentos, sorteos, shows en vivo y la visita de Papá Noel.
Florencio Varela tendrá su Paseo Navideño en una doble jornada: la primera, el domingo en la zona céntrica del distrito, desde las 17, y la segunda, el lunes en Bosques desde las 18. Se trata una iniciativa ideada por la Municipalidad local y los comerciantes del distrito. El primer circuito incluye Monteagudo -desde Avenida Teniente General Juan Domingo Perón hasta Aristóbulo del Valle-, Mitre -entre Alberdi y España-, San Juan -de España a Avenida San Martín-; el segundo corredor es calle Luján -de Rubén Darío a Saladillo-.
El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, Ricardo de la Fuente, adelantó "promociones, descuentos, sorteos, shows en vivo, stands de glitter, actividades recreativas para todas las edades más la visita de Papá Noel". El funcionario destacó "el respaldo del intendente Andrés Watson a las políticas públicas que impulsan a los sectores productivos de la economía local y benefician a la ciudadanía".
Gaspar Buscalia -dueño de Anaidra- detalló: "Es una iniciativa fundamental. Denota el trabajo colaborativo con el Municipio para brindarle a vecinos y vecinas la oportunidad de comprar con rebajas u obtener beneficios mientras disfrutan una linda tarde". "Hay más de 100 negocios adheridos, un número bastante mayor respecto a la edición anterior", finalizó.
"Es el tercer año que participo porque permite una mejor difusión, da visibilidad a las tiendas, atrae a las y los clientes", afirmó Gustavo Ariel, oriundo de El Rocío. El encargado de Sparta señaló que aguarda "la concurrencia de mucha gente, compartir un momento divertido en familia e incrementar las ventas".
