Forestello pide paciencia en Temperley tras el cuarto empate seguido

El entrenador analizó el momento y sostuvo: "Estamos tratando de seguir sumando puntos y mejorar cada vez más como equipo". En la misma línea, señaló que la ambición se mantiene intacta: "Siempre hay que mejorar. Siempre tenemos la intención de ganar".

Más allá de las oportunidades perdidas en la tabla, Forestello resaltó el trabajo colectivo y pidió calma para sostener el proceso: "Estamos contentos con el torneo que estamos teniendo, hay que tener paciencia".

El Gasolero tendrá la chance de cortar la racha de empates el próximo domingo, cuando visite a Estudiantes de Río Cuarto desde las 15.30, en un cruce que puede ser clave para recuperar confianza y sumar con mayor contundencia.