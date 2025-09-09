Forestello valoró la entrega tras el triunfo agónico de Temperley

La victoria significó mucho más que una alegría aislada: cortó una racha de cinco partidos sin ganar y consolidó a Temperley en el Reducido, con 40 unidades y ubicado en el sexto puesto, seis puntos por encima de Agropecuario, el primero fuera de la zona de clasificación. El propio entrenador remarcó la importancia del golpe anímico en el vestuario: el equipo, que apenas había sumado cuatro de los últimos quince puntos, vuelve a mirar hacia adelante con optimismo.

En medio de un cierre de fase regular exigente, con cuatro encuentros aún por disputar, Forestello fue claro respecto a lo que espera de sus futbolistas. "Lo único que espero es seguir siendo competitivos en lo que resta de la temporada", sostuvo en conferencia de prensa.

El partido ante Talleres no mostró la mejor versión del Gasolero, pero la jerarquía individual inclinó la balanza. En ese sentido, el entrenador eligió poner en perspectiva el recorrido desde su arribo al club: 10 victorias, 11 empates y solo dos derrotas. "Hemos demostrado que a todos los equipos les complicamos la vida", concluyó.

Con un Temperley revitalizado, la meta inmediata será sostener la regularidad en estas últimas cuatro fechas para llegar al Reducido con la confianza renovada.