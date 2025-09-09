Forestello valoró la entrega tras el triunfo agónico de Temperley

El entrenador destacó la actitud de sus dirigidos en la victoria 1 a 0 frente a Talleres de Remedios de Escalada, resultado que le permitió al Celeste cortar una racha adversa y afianzarse en zona de Reducido.
Rubén Forestello no dudó en resaltar el esfuerzo de sus jugadores luego del triunfo agónico por 1 a 0 ante Talleres de Remedios de Escalada en el estadio Alfredo Beranger. "Los jugadores entregaron todo lo que tenían para conseguir este resultado", celebró el técnico, consciente del valor de los tres puntos en la recta final del campeonato.
La victoria significó mucho más que una alegría aislada: cortó una racha de cinco partidos sin ganar y consolidó a Temperley en el Reducido, con 40 unidades y ubicado en el sexto puesto, seis puntos por encima de Agropecuario, el primero fuera de la zona de clasificación. El propio entrenador remarcó la importancia del golpe anímico en el vestuario: el equipo, que apenas había sumado cuatro de los últimos quince puntos, vuelve a mirar hacia adelante con optimismo.
En medio de un cierre de fase regular exigente, con cuatro encuentros aún por disputar, Forestello fue claro respecto a lo que espera de sus futbolistas. "Lo único que espero es seguir siendo competitivos en lo que resta de la temporada", sostuvo en conferencia de prensa.
El partido ante Talleres no mostró la mejor versión del Gasolero, pero la jerarquía individual inclinó la balanza. En ese sentido, el entrenador eligió poner en perspectiva el recorrido desde su arribo al club: 10 victorias, 11 empates y solo dos derrotas. "Hemos demostrado que a todos los equipos les complicamos la vida", concluyó.
Con un Temperley revitalizado, la meta inmediata será sostener la regularidad en estas últimas cuatro fechas para llegar al Reducido con la confianza renovada.
