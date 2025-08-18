Fuerte respaldo a emprendedores locales para impulsar su producción

Durante encuentro en el Palacio municipal, el intendente Federico Otermín y la jefa de Gabinete, Sol Tischik, entregaron distintos kits, que incluían hornos convectores, baterías de cocina, máquinas de coser, máquinas sublimadoras, impresoras 3D y equipos de sonido, proyectores y pantallas para impulsar diversos proyectos alimenticios, textiles, culturales y tecnológicos.

Además, se llevaron un Manual de Emprendedores, certificados de adhesión al programa y un cartel identificatorio para ser utilizado en los stands de las ferias, mercados y espacios de intercambio.

"Desde que conformamos el Gobierno de la Comunidad acompañamos a 400 emprendedores y realizamos más de 200 ediciones de Ferias y Mercados de la Comunidad donde las familias pueden acceder a productos fabricados de manera consciente y sustentable a un precio justo", destacó el jefe comunal.

Asimismo, recordó que junto a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) se implementa la Escuela de Emprendedores que ofrece más de 20 cursos y contenidos vinculados al marketing digital, plan de negocios, estrategias comerciales y desarrollo de marca, y entregamos más de 100 microcréditos.

"Para nosotros es muy importante respaldar a los emprendedores y emprendedoras que con mucho esfuerzo buscan la manera de salir adelante, porque queremos poner el Gobierno de la Comunidad a disposición de la gente de Lomas", concluyó Otermín.