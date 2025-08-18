Fuerte respaldo a emprendedores locales para impulsar su producción

El Municipio entregó equipamiento a 45 proyectos comunitarios y refuerza su compromiso con el sector. En total, son 400 los emprendimientos que son acompañados.
En el marco de su política de apoyo al sector emprendedor, el Municipio de Lomas de Zamora brindó un fuerte respaldo a vecinos que lideran proyectos en sus comunidades, para potenciar su producción.
Durante encuentro en el Palacio municipal, el intendente Federico Otermín y la jefa de Gabinete, Sol Tischik, entregaron distintos kits, que incluían hornos convectores, baterías de cocina, máquinas de coser, máquinas sublimadoras, impresoras 3D y equipos de sonido, proyectores y pantallas para impulsar diversos proyectos alimenticios, textiles, culturales y tecnológicos.
Además, se llevaron un Manual de Emprendedores, certificados de adhesión al programa y un cartel identificatorio para ser utilizado en los stands de las ferias, mercados y espacios de intercambio.
"Desde que conformamos el Gobierno de la Comunidad acompañamos a 400 emprendedores y realizamos más de 200 ediciones de Ferias y Mercados de la Comunidad donde las familias pueden acceder a productos fabricados de manera consciente y sustentable a un precio justo", destacó el jefe comunal.
Asimismo, recordó que junto a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) se implementa la Escuela de Emprendedores que ofrece más de 20 cursos y contenidos vinculados al marketing digital, plan de negocios, estrategias comerciales y desarrollo de marca, y entregamos más de 100 microcréditos.
"Para nosotros es muy importante respaldar a los emprendedores y emprendedoras que con mucho esfuerzo buscan la manera de salir adelante, porque queremos poner el Gobierno de la Comunidad a disposición de la gente de Lomas", concluyó Otermín.
