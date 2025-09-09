Fuerza Patria aventajó por casi 45 puntos a La Libertad Avanza en San Vicente

Con más del 99,52 % de las mesas escrutadas, según el escrutinio oficial, Fuerza Patria obtuvo 66,67%, La Libertad Avanza, 22,08%, y Somos Buenos Aires, 4,33%, por lo que el oficialismo obtendría 7 bancas en el Concejo Deliberante y los tres cargos de consejeros escolares que estaban en juego; mientras que los libertarios se quedarían con dos escaños en la legislatura comunal.

Detrás de Fuerza Patria, La Libertad Avanza y Somos Buenos Aires, quedaron el Frente de Izquierda y de los Trabajadores con el 2,15%; Nuevos Aires, 1,53%; Potencia, 1,26%; Unión Liberal, 0.88%; Unión y Libertad, 0,71%; y Valores Republicanos, 0.35% de los votos.

"La victoria de Fuerza Patria San Vicente es la muestra de que con unidad y participación podemos seguir defendiendo un proyecto de país que fortalezca las bases de la justicia social e igualdad para todos los argentinos", subrayó Mantegazza durante el festejo con la militancia.

En ese sentido, agradeció a quienes acompañaron a Fuerza Patria con su voto y ratificó que "con Daniela Lassalle -su esposa y primera candidata a concejal- vamos a redoblar el compromiso, el trabajo y la cercanía para que nuestro distrito siga creciendo con más obras, oportunidades y futuro para todos y todas".

Quienes asumirán las bancas el próximo 10 de diciembre son: Daniela Lassalle, Saúl Soria, Carla Corti, Carlos Vázquez, María Lembo Irazabal, Esteban Ramos y María Crocce, por Fuerza Patrias; e Ignacio Contreras y Valeria Faller Aquino, por LLA. Pablo García, Rosa Espíndola y Pedro López asumirán en el Consejo Escolar.

Un dato no menor, fue la escasa concurrencia de la ciudadanía a las urnas, como sucedió en toda la Provincia. A nivel distrital, poco más del 60% del electorado fue a votar, siendo Domselaar la localidad donde se registró la mayor afluencia, con el 65,34%; seguida por San Vicente, 61,12%; y Alejandro Korn, con el 59,82%.