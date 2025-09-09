Fuerza Patria aventajó por casi 45 puntos a La Libertad Avanza en San Vicente

Nuevamente se convirtió en el distrito donde el peronismo logró una de las diferencia más amplias del Conurbano, obteniendo 7 de las 9 bancas en el Concejo Deliberante y los tres cargos del Consejo Escolar que estaban en juego.
El intendente de San Vicente Nicolás Mantegazza ratificó su conducción en el distrito que gobierna desde 2019, con un triunfo aplastante y, con el 66,67% de los votos cosechados logró una diferencia de más de 44 puntos sobre La Libertad Avanza, siendo el segundo resultado más amplio en todo el Conurbano bonaerense para Fuerza Patria.
Con más del 99,52 % de las mesas escrutadas, según el escrutinio oficial, Fuerza Patria obtuvo 66,67%, La Libertad Avanza, 22,08%, y Somos Buenos Aires, 4,33%, por lo que el oficialismo obtendría 7 bancas en el Concejo Deliberante y los tres cargos de consejeros escolares que estaban en juego; mientras que los libertarios se quedarían con dos escaños en la legislatura comunal.
Detrás de Fuerza Patria, La Libertad Avanza y Somos Buenos Aires, quedaron el Frente de Izquierda y de los Trabajadores con el 2,15%; Nuevos Aires, 1,53%; Potencia, 1,26%; Unión Liberal, 0.88%; Unión y Libertad, 0,71%; y Valores Republicanos, 0.35% de los votos.
"La victoria de Fuerza Patria San Vicente es la muestra de que con unidad y participación podemos seguir defendiendo un proyecto de país que fortalezca las bases de la justicia social e igualdad para todos los argentinos", subrayó Mantegazza durante el festejo con la militancia.
En ese sentido, agradeció a quienes acompañaron a Fuerza Patria con su voto y ratificó que "con Daniela Lassalle -su esposa y primera candidata a concejal- vamos a redoblar el compromiso, el trabajo y la cercanía para que nuestro distrito siga creciendo con más obras, oportunidades y futuro para todos y todas".
Quienes asumirán las bancas el próximo 10 de diciembre son: Daniela Lassalle, Saúl Soria, Carla Corti, Carlos Vázquez, María Lembo Irazabal, Esteban Ramos y María Crocce, por Fuerza Patrias; e Ignacio Contreras y Valeria Faller Aquino, por LLA. Pablo García, Rosa Espíndola y Pedro López asumirán en el Consejo Escolar.
Un dato no menor, fue la escasa concurrencia de la ciudadanía a las urnas, como sucedió en toda la Provincia. A nivel distrital, poco más del 60% del electorado fue a votar, siendo Domselaar la localidad donde se registró la mayor afluencia, con el 65,34%; seguida por San Vicente, 61,12%; y Alejandro Korn, con el 59,82%.
comentar