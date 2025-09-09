Fuerza Patria convalidó su poderío en Ezeiza y Echeverría

Con el 99,09% de las mesas escrutadas, FP obtuvo el 63,36% de los sufragios; seguido por LLA, con el 24,59%, y en tercer lugar el Frente de Izquierda y de Trabajadores, con el 3,39%. Mucho más lejos, se ubicaron Nuevos Aires (1,90%), Unión y Libertad (1,11%) y Somos Buenos Aires (0,87%).

El peronismo se impuso ampliamente en los cinco circuitos electorales, siendo la ciudad de Ezeiza, donde logró logró el mejor resultado: 74,27% a 16.65%. Con estos guarismos, el oficialismo obtendría siete u ocho de las bancas en juego y los tres consejeros escolares que estaban en juego.

"¡Gracias Ezeiza! Gracias por un nuevo voto de confianza. Son 16 elecciones consecutivas que nos acompañan, con Alejandro, con Dulce, tres décadas de un proyecto político que trabaja incansablemente para que vivamos mejor", expresó eufórico el jefe comunal.

En ese sentido, agregó: "Gracias por ayudarnos a defender la tranquilidad con la vivimos y ponerle un freno a la motosierra. Vamos a seguir trabajando para que sientan el mismo orgullo que sentimos nosotros de vivir en el municipio más seguro de toda la provincia".

En Esteban Echeverría, aunque Fuerza Patria logró un amplio triunfo, su resultado no fue tan abultado como en los otros municipios de la región y no sumaría más de los siete escaños que puso en juego.

El comicio arrojó como resultado, escrutadas el 98,89% de las mesas: FP, 48,11%; LLA, 27,22%, y en tercer lugar, haciendo una excelente elección, Alternativa Vecinalista, con el 6,01%, lo que no le permitirá tener representación en el Concejo Deliberante. Le siguieron Somos Buenos Aires (5,58%), Frente de Izquierda y de Trabajadores (4,56%), Nuevos Aires (3,03%), Unión y Libertad (1,74%), entre los más votados.

El oficialismo logró imponerse cómodamente en cinco de los seis circuitos electorales, mientras que LLA ganó en Canning, la ascendente localidad de barrios privados y complejos comerciales, donde le sacó casi 32 puntos de ventaja al peronismo.

Con el 60,40% de participación, el distrito fue uno de los que registró un bajo porcentaje de concurrencia de electores en toda la provincia de Buenos Aires.