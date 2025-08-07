Gabriel Carrasco será operado y se pierde el resto del campeonato

El defensor, que cumplía su tercera temporada con la camiseta de Los Andes, arrastra una larga seguidilla de lesiones que le impidieron tener continuidad en el equipo de Leonardo Lemos. Aunque completó los 90 minutos en la fecha anterior frente a Tristán Suárez, sufrió un traumatismo en la rodilla que obligó a realizar estudios específicos. Los resultados confirmaron el diagnóstico y, con ello, su baja indefinida.

Carrasco había reaparecido recién en la fecha 11, tras un año marcado por distintos contratiempos físicos. En 2024 se perdió la parte final del campeonato por una lesión en el hombro, y este año tampoco pudo completar la pretemporada debido a una pequeña fractura en el brazo. Su reaparición oficial fue en Mendoza, ante Deportivo Maipú, donde ingresó desde el banco en lugar de Gastón Gerzel. Una semana más tarde volvió a sumar minutos frente a Deportivo Madryn y anotó el segundo gol en la victoria 2 a 1.

Esa actuación le permitió volver a la titularidad ante Almagro. Sin embargo, la ilusión duró poco. Las molestias reaparecieron y, tras el reciente traumatismo, se confirmó que la única solución es quirúrgica. Durante su prolongada ausencia en el arranque del torneo, Lemos utilizó a Agustín Bellone como primer reemplazante natural en el lateral derecho. Más adelante, también tuvo minutos Aaron Sandoval y luego Lucas Barrientos, aunque Bellone fue el que logró mayor regularidad.

Carrasco tiene contrato vigente hasta diciembre de 2025, pero por el tiempo estimado de recuperación, todo indica que no volverá a jugar en lo que queda del campeonato.

El plantel profesional de Los Andes arrastra varios jugadores fuera de las canchas. El arquero Mariano Monllor, quien sufrió una fractura de codo con rotura del ligamento, ya transita la etapa final de su recuperación. Si bien aún no fue dado de alta, entrena en campo y realiza ejercicios específicos de puesta a punto.

En el mediocampo, Carlos Arce continúa con molestias producto de una pubalgia bilateral. Realiza trabajos diferenciados de recuperación y ya comenzó tareas en el campo, aunque todavía no está a disposición del cuerpo técnico.

El delantero Facundo Echevarría, por su parte, sufre una distensión en el aductor izquierdo. Aunque se trata de una lesión menor, el cuerpo médico decidió que no apure los tiempos de recuperación.

También continúa en rehabilitación Gonzalo Cozzoni, el mediocampista que se rompió los ligamentos cruzados durante la pretemporada. A cuatro meses de la operación, cumple con tareas de fortalecimiento y movilidad progresiva sobre césped.

Con este panorama, Los Andes deberá afrontar lo que resta del campeonato con varias bajas sensibles. La seguidilla de lesiones obliga al cuerpo técnico a ajustar la rotación y confiar en la profundidad del plantel para sostener el rendimiento en la Zona A del torneo.