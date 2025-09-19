Galardón para compañía teatral de Avellaneda

Pero no sólo ese trofeo se llevó para su vitrina, sino que su directora Paula Sánchez también recibió su distinción por su trabajo en esta pieza y en "24 toneladas". De esa manera, la artista consolidó su lugar como una de las voces más potentes del teatro popular contemporáneo.

Según los especialistas, los reconocimientos son valorados también por el compromiso con una mirada profundamente arraigada en la identidad del conurbano bonaerense. Con propuestas que combinan humor, crítica social y sensibilidad, Payasos del Matute ha sabido construir un lenguaje propio que conecta con el público desde lo cotidiano.

"El reconocimiento al arte popular y al talento avellanedense sigue poniendo bien arriba a la cultura de nuestra ciudad", manifestaron desde la agrupación teatral, que continúa apostando por una escena inclusiva, comprometida y profundamente humana.

Cabe destacar que los Premios María Guerrero -uno de los más importantes del teatro argentino- pone en valor las producciones independientes y el rol fundamental que cumplen en la construcción de una cultura diversa y representativa.