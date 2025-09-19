Deportista quilmeño representará a Argentina en torneo internacional

Patricio Chiappa estará nuevamente en el Campeonato Panamericano de Gimnasia Aeróbica, que se realizará en Punta del Este, Uruguay, del 6 al 12 de octubre.
El deportista quilmeño Patricio Chiappa nuevamente representará a Argentina en el Campeonato Panamericano de Gimnasia Aeróbica, el cual se realizará en Punta del Este, Uruguay, del 6 al 12 de octubre y el atleta necesita parte del dinero para costear los gastos de viáticos y estadía, en pos de traer un nuevo éxito a la Argentina.
Chiappa es una figura destacada de la especialidad, fue subcampeón panamericano, campeón provincial, bicampeón provincial y campeón nacional, hitos que le permitieron clasificar a un nuevo certamen continental, con la premisa de volver con un podio argentino.
"Este año voy con una sola categoría, la individual, y tenemos altas expectativas con esta nueva rutina, pero otra vez busco ayuda para representar a la Argentina y obviamente a Quilmes", señaló el atleta en el envío Info Quilmes.
De momento, el deportista se ocupa de organizar rifas, eventos y aguarda el acercamiento de sponsors o colaboraciones solidarias del ámbito del deporte o vecinos. Para la colecta solidaria, quienes deseen ayudarlo podrán donar al alias pato.panamericano o contactarse al número 1138807461.
