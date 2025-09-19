Deportista quilmeño representará a Argentina en torneo internacional

Chiappa es una figura destacada de la especialidad, fue subcampeón panamericano, campeón provincial, bicampeón provincial y campeón nacional, hitos que le permitieron clasificar a un nuevo certamen continental, con la premisa de volver con un podio argentino.

"Este año voy con una sola categoría, la individual, y tenemos altas expectativas con esta nueva rutina, pero otra vez busco ayuda para representar a la Argentina y obviamente a Quilmes", señaló el atleta en el envío Info Quilmes.

De momento, el deportista se ocupa de organizar rifas, eventos y aguarda el acercamiento de sponsors o colaboraciones solidarias del ámbito del deporte o vecinos. Para la colecta solidaria, quienes deseen ayudarlo podrán donar al alias pato.panamericano o contactarse al número 1138807461.