Ganadores del certamen Jóvenes Innovando partieron a Mar del Plata para disfrutar su premio

"Para nosotros es fundamental que los jóvenes tengan espacios donde puedan expresar lo que piensan y transformar esas ideas en proyectos concretos. Este viaje es un reconocimiento al esfuerzo colectivo de cada comunidad educativa", sostuvo el jefe comunal. El certamen, impulsado por el Instituto Municipal de las Juventudes, convocó a estudiantes de 6° año a presentar proyectos vinculados con distintas temáticas propuestas y luego un jurado compuesto por autoridades municipales evaluó cada iniciativa y seleccionó a las ganadoras.

El objetivo del concurso es promover la participación, el trabajo en equipo y la formulación de proyectos, fortaleciendo la conciencia juvenil sobre la realidad escolar y comunitaria, y consolidando el sentido de pertenencia, el cuidado de las instituciones y la presencia activa de políticas públicas que acompañan las aspiraciones de los estudiantes. Acompañaron la actividad la subsecretaria de Educación, Gabriela Vranic, y la directora del Instituto Municipal de las Juventudes, Daniela Señorelli.