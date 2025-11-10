Golpe al narcomenudeo en Don Bosco

En el último tiempo se multiplicaron los procedimientos para desbaratar y atrapar a los responsables del narcomenudeo en el distrito. Sin embargo, la queja de los vecinos era que no siempre lograban detener a los criminales en dichos operativos. Pero en esta oportunidad, hicieron lo propio y pusieron tras las rejas a dos hombres y dos mujeres que vendían droga en su barrio y alrededores.

Los investigadores de la Comisaría 2da Bernal fueron tras la pista una vez que les llegó la información acerca de esta banda con una pequeña estructura pero con conexiones de riesgo para la problemática del consumo de estupefacientes en toda la comunidad. Es por ello que se llevaron adelante tareas de inteligencia encubierta, con seguimiento de imágenes en las cámaras de vigilancia, fotografías y vigilancias, además de la identificación de los compradores del lugar.

Así las cosas, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°20 del Departamento Judicial de Quilmes, especializada en la temática, ordenó el allanamiento para un domicilio ubicado en la calle Sargento Cabral bis entre Chubut y Neuquén, a pocas cuadras del Triángulo de Bernal y del límite del distrito con Avellaneda. Allí detuvieron a Juan Carlos Aquino (26), Evelyn Argentina López (31), Mateo Falcón (24) y Yasmín Yasmín (24).

Estos poseían 250 envoltorios con cocaína, lo que representa más de 80 gramos de sustancia. Además, portaban una pistola marca Beretta calibre 9 milímetros con nueve municiones intactas y tenían también una caja con 40 balas. Secuestraron por otro lado dos balanzas de precisión, dinero en efectivo y 10 teléfonos celulares que presumen que son robados, con los cuales se comunicaban con los clientes.

Así las cosas, fueron trasladados a la seccional 2da en condición de detenidos y deberán afrontar los cargos por “Tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de guerra”. La droga la tenían escondida en un balde y la pistola la lanzaron a la parte superior de un ropero cuando oyeron que los agentes estaban en la puerta, pero finalmente todo fue encontrado.

Lo cierto es que este golpe al narcomenudeo es otro aviso para los grupos reducidos que venden sustancias en pequeñas cantidades pero que tienen conexiones con bandas de mayor estructura, a las cuales les compran la cocaína, el paco y la marihuana, entre otras drogas.