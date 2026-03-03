Gran derrumbe del techo de una casa en Sarandí

De acuerdo con la información preliminar, el derrumbe se produjo en la intersección de las calles Villegas y General Molina, una zona residencial de Sarandí. Testigos señalaron que el estruendo se escuchó a varios metros de distancia y que, en cuestión de segundos, gran parte de la estructura superior de la vivienda cedió y cayó sobre el vehículo que estaba en la entrada del inmueble.

Personal de emergencia y bomberos del distrito trabajaron en el lugar para asegurar la estructura y evitar nuevos desprendimientos. En paralelo, efectivos policiales montaron un cordón preventivo para restringir la circulación y permitir las tareas de remoción de escombros y evaluación del estado de la vivienda. También se realizaron peritajes iniciales para determinar las causas del colapso.

sarandi

Se aguarda un parte oficial, las primeras versiones apuntan a un posible deterioro estructural del techo, que podría haberse visto agravado por falta de mantenimiento y factores climáticos recientes. No se descartaba, además, que intervengan especialistas en infraestructura del municipio para revisar construcciones linderas y descartar riesgos para otras familias de la cuadra.