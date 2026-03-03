Gran derrumbe del techo de una casa en Sarandí

En la madrugada de este martes se derrumbó el techo de una vivienda en Sarandí. Un auto quedo bajo los escombros.
Este martes por la mañana ocurrió un derrumba que pudo hacer terminado en tragedia, en Sarandí. Se cayó el techo de una vivienda y aplasto por completo un auto que se encontraba estacionado. El hecho, que no registró víctimas fatales, generó preocupación entre vecinos.
De acuerdo con la información preliminar, el derrumbe se produjo en la intersección de las calles Villegas y General Molina, una zona residencial de Sarandí. Testigos señalaron que el estruendo se escuchó a varios metros de distancia y que, en cuestión de segundos, gran parte de la estructura superior de la vivienda cedió y cayó sobre el vehículo que estaba en la entrada del inmueble.
Personal de emergencia y bomberos del distrito trabajaron en el lugar para asegurar la estructura y evitar nuevos desprendimientos. En paralelo, efectivos policiales montaron un cordón preventivo para restringir la circulación y permitir las tareas de remoción de escombros y evaluación del estado de la vivienda. También se realizaron peritajes iniciales para determinar las causas del colapso.
Se aguarda un parte oficial, las primeras versiones apuntan a un posible deterioro estructural del techo, que podría haberse visto agravado por falta de mantenimiento y factores climáticos recientes. No se descartaba, además, que intervengan especialistas en infraestructura del municipio para revisar construcciones linderas y descartar riesgos para otras familias de la cuadra.